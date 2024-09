Quién es Ryan Wesley Routh, el detenido por el intento de asesinato contra Donald Trump

De nuevo, y como sucedió hace apenas dos meses, el expresidente Donald Trump ha sido víctima de un intento de asesinato. Esta vez ha sido en su club de golf en Florida, cuando este se desplazaba entre el hoyo cinco y seis cuando los agentes de su escolta del Servicio Secreto detectaron el rifle entre los arbustos. Los agentes, que actuaron rápido y dispararon tras detectar al intruso, pudieron detener al sospechoso, el cual había huido en un vehículo tras disparar contra el aspirante a la Casa Blanca. Según los informes policiales, se trata de un hombre llamado Ryan Wesley Routh.

En el momento de su detención, el atacante llevaba encima un rifle estilo AK-47 con mira telescópica, dos mochilas colgadas de una valla y una cámara GoPro. Tal y como indica el comisario del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, se encontraba "a unos 400 ó 500 metros de Trump escondido entre los arbustos mientras el ex presidente jugaba al golf".

Los medios estadounidenses explican que Routh, de 58 años, podría tratarse de un fanático y votante demócrata. El detenido había afirmado en sus redes sociales que votó a Donald Trump en 2016, cuando este consiguió llegar a la Casa Blanca tras imponerse a su rival, Hillary Clinton. No obstante, decía sentirse "defraudado". Esto le hizo convertirse en defensor del Partido Demócrata y de la candidata Kamala Harris, y habría realizado varias contribuciones de campaña y a diferentes grupos relacionados con su partido.

Asimismo, Se declara defensor de Ucrania al tiempo que ha acusado a Israel de "robar Palestina". Por otro lado, Ryan Wesley Routh había vivido gran parte de su vida en Carolina del Norte hasta que en 2018 se trasladó a vivir a Hawái.

Mientras tanto, tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como la candidata Harris han condenado el ataque. El líder estadounidenses ha ordenado a su equipo que "continúe asegurándose" de que el Servicio Secreto tenga "todos los recursos, la capacidad y las medidas de protección necesarias" para garantizar la seguridad "continua" del exmandatario Trump después de un segundo intento de asesinato.

"Me siento aliviado de que el expresidente esté ileso", ha manifestado, después de elogiar el trabajo del Servicio Secreto y el resto de las fuerzas del orden "por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener a salvo al expresidente y quienes lo rodean", según reza un comunicado de la Casa Blanca. "Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país", ha remarcado.