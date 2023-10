"En los hospitales de Gaza sólo se atiende a los heridos por los bombardeos israelíes y se acoge a los civiles que buscan refugio"

¿Después de que Hamás hiciese lo impensable cuál debe ser la respuesta israelí?

Israel ha lanzado un asalto a Gaza para tratar de derrotar a Hamás. Como consecuencia miles de personas se han quedado sin sus casas. Acabo de hablar con nuestro investigador en Gaza que ha

tenido que abandonar su edificio porque le han avisado de que va a ser destruido. Les ha llegado una notificación. Y esto está ocurriendo a miles de personas. Están durmiendo en las calles, están

también acudiendo a hospitales o a escuelas para dormir en los campos de fútbol. Pero son muy limitados los lugares a los que pueden acudir como refugio. La gente está a la intemperie.

Israel quiere acabar con Hamás, para eso está asfixiando a Gaza.

Israel quiere destruir a Hamás, ¿es posible?

No sé si es posible, pero lo que sí sé es que si quieres destruir Hamás tienes que destruir Gaza. Porque Hamás ha tomado Gaza, hasta el subsuelo. Israel no va a querer matar a los 2,3 millones de palestinos

que residen en Gaza pero los va a convertir en refugiados de nuevo dentro de la propia Franja, en tiendas de campaña.

¿Qué cuenta su investigador en Gaza de lo que está ocurriendo ahora mismo?

Él vive en la ciudad de Gaza en un barrio de clase media, una de las mejores zonas de la ciudad. Dice que ha salido esta mañana después de pasar la noche encerrado en su casa y que no ha

reconocido su barrio. Está todo destruido. También ha acudido a uno de los hospitales y ha encontrado muchas dificultades para entrar en él. No hay pacientes comunes, todos han tenido que marcharse.

Solo se están atendiendo los casos de emergencia de los heridos por los bombardeos. O civiles tratando de buscar un refugio.

¿Tienen miedo a la inminente incursión terrestre en Gaza?

Sí, porque va a empeorar la situación.

¿Qué dice Hamás a su población civil, cómo la protege?

Desde el exterior, el líder de Hamás ha dicho que esperaban esta respuesta de Israel y se muestra confiado en la fortaleza de la población. Dentro de Gaza la gente con la que nuestro investigador ha

podido contactar dice que algunos se muestran completamente devastados y llenos de miedo, pero otros, a pesar de haber perdido su casa, están extrañamente felices. Hay una especie de sensación

de que Israel no va a poder derrotarles.

¿Hay gente dentro de la población civil de Gaza que apoya el asalto a Hamás?

Esto es otra cosa. En general cuando los grupos palestinos actúan militarmente por los derechos de los palestinos, la población les apoya. Estoy seguro que también lo han hecho ahora, pero no sé

si en esta ocasión respaldan el modo en el que Hamás ha llevado a cabo sus reivindicaciones, matando civiles. No lo sé.

¿Cuánto tiempo puede resistir Gaza sin agua, luz y alimentos?

Están ya terminándose los suministros. El edificio de nuestro investigador no tiene electricidad pero sí tienen generadores que pueden funcionar por unos días. Luego tienen dos horas de electricidad

al día. Es suficiente para cargar los teléfonos.

¿Qué diferencias ve de las otros choques entre Hamás e Israel?

Esta vez es mucho peor. Nuestro investigador dice que es una situación sin precedentes, una operación masiva. Nunca se ha visto este nivel de destrucción de Gaza.

¿Debe Egipto abrir el paso de Rafah para evacuar a los civiles de Gaza?

Egipto no les va a dejar entrar. No quiere refugiados palestinos. Es un país árabe, pero no palestino. Cuando hay una crisis humanitaria se supone que los países vecinos pueden abrir sus fronteras de forma excepcional para darles

refugio. Creo que Egipto va a intentar evitarlo de todas las formas posibles porque supone un enorme peligro para sí mismo. Egipto no quiere ser arrastrado a la guerra. No quiere a población palestina que pueda lanzar ataques contra Israel desde su territorio. Además Egipto tiene un tratado de paz con Israel.

Naciones Unidas ha pedido el establecimiento de un corredor humanitario, ¿va a establecerse?

Esa es la esperanza. Si aumenta la presión puede ocurrir y se pueden establecer unos campos de refugiados en la frontera del Sinaí vigilados por fuerzas de paz internacionales.

Estados Unidos ha pedido a Israel que mida su respuesta a Hamás, ¿qué influencia tiene sobre el gobierno israelí?

Es muy distinto lo que se dice en público que lo que se dice en privado. En sus declaraciones públicas ha mostrado su apoyo inquebrantable a Israel. Probablemente le haya pedido que respete

el derecho internacional pero de momento Israel no está cumpliendo con él en sus actuaciones en Gaza.