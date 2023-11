«La idea de invitar a algunos gobiernos árabes a gobernar Gaza no es realista»

¿Esperaba la forma en que las FDI están llevando a cabo la incursión terrestre en Gaza? La misión de acabar con Hamás parece complicada y no está claro qué grado de importancia concede el Gobierno israelí a la liberación de los rehenes.

Mucha gente las llamaría Fuerzas de Ofensiva Israelíes no sólo a juzgar por la guerra genocida cometida contra 2,3 millones de palestinos y la Franja de Gaza en este momento, sino también basándose en sus ataques anteriores en Cisjordania, Líbano, Siria e Irak. Pueden llevar a cabo incursiones terrestres en la Franja de Gaza y ya lo han hecho antes, pero la cuestión es el grado de éxito en la consecución del objetivo de destruir a Hamás. Después de casi un mes de bombardeos de superficie, más de lo que los estadounidenses bombardearon Irak por aire, no han logrado ese objetivo en términos de éxito militar. Lo que ellos, y los estadounidenses y europeos, intentan evitar es el hecho de que Hamás no es un pequeño grupo al margen del pueblo palestino. Se trata de un movimiento político, social y religioso polifacético que goza del apoyo de los palestinos por ser la dirección de la resistencia a la ocupación, y por ello ganaron las elecciones en 2006.

Israel podría haber cometido crímenes de guerra, más de 10.000 personas han muerto en sus ataques. ¿Acabará pasando factura a la operación actual?

El tiempo y el espacio que EE UU y las potencias europeas han creado a Israel para cometer su guerra genocida contra 2,3 millones de palestinos en Gaza es vergonzoso y desafortunado. Casi un mes de continuos crímenes de guerra ha sido contraproducente a nivel internacional y las campañas de guerra antiisraelíes en todo el mundo crecen día a día. Aunque los principales medios de comunicación occidentales se han aliado con Israel, la opinión pública mundial clama contra lo que está ocurriendo, que yo llamo «el primer genocidio en vivo» de la historia. Estamos asistiendo al asesinato de niños y personas palestinas las veinticuatro horas del día, en directo en las pantallas de televisión, mientras las potencias occidentales bloquean cualquier resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad.

Hizbulá amenaza con entrar en el conflicto. ¿Cuáles cree que son las razones por las que podría finalmente dar el paso?

Hizbulá se comprometió ahora con todos los derrotados de Hamás y dejó claro que todas las opciones siguen abiertas, como declaró su líder. Creo que aumentarán la presión a lo largo de las fronteras entre el Líbano e Israel. Esta presión podría intensificarse aún más en paralelo con lo que está ocurriendo en Gaza.

¿Qué influencia cree que tuvo Irán en la masacre del pasado 7 de octubre?

Creo que ninguna. Ahora casi hay consenso en que ni Irán ni Hizbulá tenían conocimiento previo de la operación. Fue un movimiento, una planificación y una implantación palestina, y debe verse como parte de la resistencia palestina a la brutal ocupación israelí que dura décadas. Con o sin respaldo regional, esta ha sido la conducta de los palestinos contra la ocupación, y creo que seguirá siéndolo hasta que logren la liberación y la autodeterminación.

Al parecer, existen divergencias en el seno de Hamás sobre la operación. Pareciera como si no esperaran haber tenido tanto «éxito» el 7 de octubre.

Creo que se han sorprendido a sí mismos por el éxito que lograron en las primeras horas del ataque, y luego ampliaron la operación sin planificación previa hasta sus últimas consecuencias. Supongo que su objetivo era táctico y tenía dos vertientes: expresar su rechazo a las incursiones israelíes en la Mezquita de Al-Aqsa/Jerusalén, y capturar a unos pocos soldados israelíes para canjearlos por más de 6.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Sin embargo, la tentación de marcarse una gran humillación ante el Ejército más poderoso de Oriente Próximo hizo que se dejaran llevar. Eso permitió que mucha gente, incluso civiles, cruzaran las fronteras y se introdujeran en las ciudades israelíes, lo que creó un caos incontrolado. Creo que el ataque militar y su rápido éxito fue una victoria demasiado grande, especialmente en un contexto regional e internacional hostil a los palestinos. Los dirigentes de Hamás dentro y fuera de Palestina mostraron unidad y no hubo voces que cuestionaran lo sucedido, aunque dejaron claro que se cometieron algunos errores, especialmente por el descontrol de los civiles.

¿Ha perdido Occidente definitivamente el crédito del llamado Sur Global por su posicionamiento en el conflicto?

Occidente, es decir, los gobiernos y las élites gobernantes, han quedado expuestos como simplemente racistas, donde valoran las vidas palestinas como más baratas que las vidas israelíes y blancas. Todos los valores que Occidente ha estado promoviendo a nivel global, como los derechos humanos, la igualdad, la emancipación, la libertad y muchos otros, han demostrado ser una mera hipocresía. Leí mensajes que se hicieron virales en las redes sociales en los que profesores universitarios de toda la región árabe pedían disculpas a sus alumnos por haberles transmitido las ideas ilustradas y el humanismo occidentales, afirmando que todos estos valores se habían convertido en inútiles y meras mentiras. El apoyo ciego de Occidente a Israel y a sus atrocidades está creando más fisuras entre Occidente y Oriente y erosionando los valores compartidos, además de aumentar el antiamericanismo y los sentimientos contra Occidente.

¿Qué escenarios podrían desarrollarse en los próximos días o semanas?

El único resultado aparente podría ser la destrucción de la Franja de Gaza y el intento de convertirla en un lugar inhabitable. Otros objetivos y escenarios siguen siendo vagos, muy arriesgados para Israel y sus aliados, y políticamente inalcanzables. Hamás, y la idea de resistencia, nunca desaparecerán. Podría debilitarse temporalmente, pero mientras exista la opresión de la ocupación, surgirán más formas y movimientos de resistencia. La idea de invitar a algunas partes a gobernar Gaza, como algunos gobiernos árabes o incluso la OTAN, no es realista, todos estarían poco dispuestos a asumir la tarea. La única forma realista de avanzar a largo plazo es contar con un liderazgo palestino unificado, que incluya a Hamás, para gobernar no sólo Gaza sino también Cisjordania mediante elecciones, y pasar a fases concretas de realización de la autodeterminación palestina.