Igor Guirkin, el nacionalista que critica a Putin de tibio, quiere ser el futuro presidente de Rusia

El nacionalista ruso Ígor Guirkin, líder de la sublevación prorrusa en el Donbás en 2014 y actualmente en prisión preventiva por criticar duramente al Kremlin por la falta de éxitos en la guerra en Ucrania, anunció hoy su intención de postularse como candidato en las elecciones presidenciales de 2024.

Alias "Strelkov", condenado en ausencia por la Justicia neerlandesa por el derribo en 2014 del avión MH17 de Malaysia Airlines en la región ucraniana de Donetsk, hizo el anuncio en un mensaje publicado y firmado por él en Telegram.

Es poco probable que Guirkin pueda presentarse a las elecciones del año próximo, dado que es acusado de hacer llamamientos al extremismo en dos mensajes publicados en Telegram en mayo de 2022 por los que podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel.

En esos mensajes expresó su preocupación por la situación en la anexionada península de Crimea y los impagos a los soldados. También ha criticado duramente al presidente, Vladímir Putin, y al fallecido jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

Guirkin afirma en su mensaje publicado hoy que él se considera "mucho más competente" que el presidente actual, Vladímir Putin, especialmente en el ámbito militar.

"Me considero mucho más competente en temas militares que el presidente actual y, con toda seguridad, más que el actual ministro de Defensa, por lo que podría cumplir mis obligaciones como comandante en jefe como lo establece la Constitución de Rusia", argumentó.

Guirkin afirmó que Putin "es un hombre extremadamente confiado" al que "le tomaron el pelo durante ocho años" los líderes de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Ucrania.

"Lo engañaron en (los acuerdos de) Minsk y en el Formato de Normandía (integrado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia y dirigido a solucionar el conflicto en el Donbás), en Estambul y en muchos otros lugares", aseguró, al señalar que él, en cambio, jamás les creyó "ni un ápice".

Además, criticó la "bondad" de Putin al denunciar que no solo le engañaron los líderes occidentales y de Ucrania, sino también los propios dirigentes de las Fuerzas Armadas y la inteligencia sin que esto tuviera mayores consecuencias para ellos. "Yo no soy tan benévolo, y lo puedo demostrar en la práctica", afirmó.

También criticó los nexos de Putin con millonarios y empresarios rusos a los que "no puede negarles nada", por lo que el capital continúa fugándose de Rusia y las producciones militares se incrementan a un ritmo inferior que "la riqueza de los amigos del presidente".

"No tengo ni un solo amigo millonario, no me llevo bien con los empresarios, en general tengo pocos amigos y ninguno es rico. Por tanto no tendré que hacer concesiones ante mis amigos que dañen la economía de Rusia", indicó.

Finalmente, alegó que por cuestiones de salud no le "daría la lata a los electores durante 20 años" como Putin. Putin aún no ha confirmado si se presenta a las elecciones de marzo de 2024, pero pocos dudan de ello y en virtud de la Constitución enmendada puede hacerlo y permanecer en el Kremlin incluso hasta 2036. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aventuró recientemente que Putin, de presentarse, ganará las elecciones con más del 90 % de los votos.