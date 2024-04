Un incidente con una fragata fulmina al jefe del Ejército danés

El ministro de Defensa de Dinamarca, el liberal Troels Lund Poulsen, ha cesado de forma fulminante al jefe del Ejército, Flemming Lentfer, tras los problemas técnicos que provocaron que una fragata de la Marina sufriera averías mientras se encontraba en situación de combate en el mar Rojo para proteger el transporte marítimo contra los ataques hutíes.

Los problemas técnicos fueron comunicados al Ministerio de Defensa poco después del incidente, pero no llegaron a Poulsen hasta más tarde, según una investigación militar interna recogida por los medios daneses. El ministro de Defensa rechazó esta versión de los hechos y aseguró que «no tenía conocimiento del informe que llegó del capitán [del barco] el 13 de marzo».

Durante una rueda de prensa, Poulsen afirmó que había relevado a Lentfer de sus funciones porque ya no tenía confianza en el jefe del Ejército, pero no especificó el motivo. «Con los desafíos que enfrentamos, necesitamos un nuevo jefe militar», zanjó el ministro danés. Su puesto lo ocupará de forma provisional el mayor Michael Hyldgaard, hasta ahora responsable de las operaciones especiales y que fue ascendido a general.

El 9 de marzo, la fragata danesa Iver Huitfeldt no pudo disparar misiles con su sistema de armamento primario durante media hora para neutralizar cuatro drones del movimiento hutí durante una misión en el mar Rojo. Cuando se pusieron en funcionamiento los cañones del «plan B», una gran parte de los proyectiles explotaron cerca de la fragata.

El buque de guerra era considerado el mejor barco de la flota danesa con un paquete de armas bueno y seguro a bordo. Y precisamente podría ser necesario usar armas en la misión en la que estaba «Iver Huitfeldt», dijo. La fragata había sido enviada al mar Rojo para proteger el transporte marítimo internacional después de que el movimiento hutí, en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza, disparara contra varios buques de carga, incluido un barco de la gigantesca naviera danesa Maersk.

El medio de defensa Olfi dijo que el comandante del barco Sune Lund del mar Rojo ya informó el 13 de marzo a las autoridades danesas sobre errores a bordo del barco durante el tiroteo. En la rueda de prensa del jueves, el ministro de defensa aseguró que no lo sabía. Pero no respondió si su ministerio lo hizo. Desde entonces, el jefe del Sune Lund ha restado importancia a las críticas por el error del sistema. Sostiene, sin embargo, que la Iver Huitfeldt no estaba tan preparada para la batalla como se pensaba cuando la fragata y la tripulación partieron de Korsøker el 29 de enero.

Un importante estrecho marítimo entre dos islas danesas estuvo cerrado durante varias horas este jueves a consecuencia del mal funcionamiento de un misil en la mencionada fragata, según informó el Ejército danés.

El fallo se produjo durante una prueba de misiles en la fragata Niels Juel en el puerto de Korsor, al oeste de la capital danesa, Copenhague, lo que generó el riesgo de un lanzamiento de misil. «El problema se produjo durante una prueba obligatoria en la que la lanzadera había sido activado» y no podía desactivarse durante varias horas, según explicó el Mando de Defensa danés en un comunicado oficial.

Mientras la lanzadera no fuera desactivada, existía «el riesgo de que el misil fuera disparado y viajara varios kilómetros», afirmó el Ejército danés, aunque añadió que no había riesgo de que el misil explotara. La ruta marítima del Gran Cinturón, que separa las islas de Selandia (donde se encuentra la capital danesa) y Fionia, y el tráfico aéreo sobre ella fueron cerrados entre media tarde y las ocho de la tarde hora local. Sin embargo, no se suspendió el tráfico rodado en el puente entre las dos islas. «Hasta que el lanzador de misiles no se desactive, existe el riesgo de que el misil pueda dispararse y volar a algunos kilómetros de distancia», añadió el Ejército.

La cadena pública ​​DR informó que la lanzadera fue activada, pero el misil arpón en sí no estaba armado, por lo que no había peligro de explosión. La Autoridad Marítima Nacional de Dinamarca dijo que la advertencia de detener el tráfico marítimo se debía al riesgo de «caída de fragmentos de misiles». Se llamó a especialistas para resolver el problema.

Esta no es la primera vez que Dinamarca se ve afectada por un fallo de un misil. En 1982, un misil de la fragata danesa HDMS Peder Skram fue disparado accidentalmente durante un ejercicio. El cohete viajó 34 kilómetros desde la fragata antes de estrellarse finalmente en una zona llena de casas de veraneo. 130 cabañas de la zona resultaron dañadas, pero ninguna persona resultó herida. El error pasó a ser conocido como «Hovsaroboten» o «El misil Woops».