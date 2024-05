¿Irá Donald Trump a prisión tras su condena penal?

Donald Trump ha sido declarado culpable por un jurado de Manhattan, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio o ex presidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito.

Trump, de 77 años, fue acusado de falsificar registros comerciales para ocultar el llamado pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, realizado por Michael Cohen, exabogado de Trump, en octubre de 2016. Los fiscales dijeron que el pago era parte de Intenta suprimir la cobertura negativa de Trump para influir en las elecciones presidenciales.

La sentencia máxima que Trump enfrenta ahora es de cuatro años. La sentencia se conocerá el 11 de julio.

Como delincuente no violento de unos setenta años sin condenas previas, por no mencionar como ex presidente y candidato destacado en las próximas elecciones, no se espera que el juez Juan Merchán imponga una sentencia de prisión.

Antes de dictar sentencia, el departamento de libertad condicional realiza una evaluación de “los antecedentes sociales y penales del acusado condenado”, asegura Martin Horn, exjefe del Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York, que ahora es profesor de justicia penal.

"Creo que en este caso, dadas las circunstancias, no veo que el juez imponga una sentencia de encarcelamiento", dijo Horn. “Pero podría imponer una sentencia de libertad condicional o podría imponer una libertad condicional, que yo describiría como libertad condicional sin supervisión”.

En este caso, usted es “libre de irse y no pecar más”. Pero la condena queda en su expediente”, afirmó. En Nueva York y Florida, donde Trump está registrado para votar, quienes cumplen un período de libertad condicional o un período de libertad condicional no pueden votar.

Sin embargo, algunos expertos legales que siguen el caso creen que Merchan podría considerar poner a Trump tras las rejas.

"Creo que el juez lo ve como alguien que tiene poco respeto por la ley", dijo Bradley Simon, abogado defensor y exfiscal federal. "Al dictar sentencia, el juez siempre busca signos de contrición y aceptación de responsabilidad y Trump nunca hará eso".

Merchan le dijo a Trump durante el juicio que “lo último que quiero hacer es meterte en la cárcel”. Dirigiéndose al acusado desde el estrado, mientras el jurado estaba ausente de la sala, Merchan dijo: “Usted es el ex presidente de los Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente. Hay muchas razones por las que el encarcelamiento es verdaderamente un último recurso para mí”.

Pero Merchan dirigió estas declaraciones a Trump después de declararlo culpable de desacato al tribunal, por décima vez en cuestión de semanas. Le preocupaba cómo el encarcelamiento de Trump afectaría a “los funcionarios judiciales, los funcionarios penitenciarios, el servicio secreto, entre otros” que tendrían que “ejecutar esa sanción”, dijo. Pero quería que Trump supiera que lo consideraría.

"Sus continuas violaciones del orden legal de este tribunal amenazan con interferir con la administración de justicia en ataques constantes que constituyen un ataque directo al Estado de derecho", dijo. "No puedo permitir que eso continúe".

Simon cree que Merchan, al intentar impedir que Trump atacara al jurado y a los testigos, “ha perdido la paciencia con él y lo ve como alguien a quien debería enviar a la cárcel”. Creo que hay una gran probabilidad de que eso ocurra”.

Mitchell Epner, abogado defensor de la firma neoyorquina Kudman Trachten Aloe Posner, estuvo de acuerdo. "Su comportamiento durante el curso de este juicio ha sido abismal", dijo.

También es “uno de los factores que el tribunal puede tener en cuenta al dictar sentencia”. El juez podría concluir que existe un valor de “disuasión general”, al “disuadir a otras personas de actuar como lo hizo Trump”, aseguró.

También habría un elemento disuasorio específico, al “impedir que Trump actúe de la misma manera”, dijo. Podría “concluir fácilmente que Trump necesita ser encarcelado durante dos o tres meses”. Añadió que se trataba de una “mera suposición”, ya que no hay ningún ejemplo previo de que un expresidente haya sido juzgado.

El abogado Norman Eisen, autor de Trying Trump: A Guide to His First Election Interference Criminal Trial, revisó miles de casos en el estado de Nueva York que involucraban a acusados ​​de falsificar registros comerciales. De los condenados, aproximadamente uno de cada diez recibió una pena de prisión, dijo Eisen en un ensayo para The New York Times en abril.

Una sentencia de prisión por un caso de “falsificación de registros comerciales común y corriente” “sería poco probable”, escribió. Pero los cargos contra Trump alegan que ocultó un pago para influir en una elección presidencial, una conducta “que podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense”.

Los ciudadanos estadounidenses aún pueden postularse para presidente incluso si son declarados culpables de un delito o están en prisión. Trump aún enfrenta otros tres procesos penales.

Si Trump pierde las elecciones presidenciales en noviembre, y si fracasa una apelación contra su condena por dinero secreto, cualquier sentencia podría comenzar el próximo año. Sin embargo, el ascenso a la presidencia casi seguramente lo protegería de cualquier pena de cárcel. Aunque no podría perdonarse a sí mismo, ya que el caso fue presentado por un tribunal estatal en lugar de uno federal, el Departamento de Justicia ha sostenido que encarcelar a un presidente estadounidense podría dificultarle el desempeño del cargo más alto del país. .

Trump sería llevado a Rikers Island, una cárcel de la ciudad en el East River, dijo Horn. Después de diez días, los presos son trasladados a una prisión estatal a menos que la sentencia sea inferior a un año, en cuyo caso podría cumplirse en Rikers.

Como alternativa, Merchan podría imponer una sentencia de reclusión domiciliaria, consciente de la tensión que podría suponer para cualquier prisión que fuera necesaria para mantener preso a un expresidente.

Un complejo en el lado sur de la isla Rikers conocido como West Facility, construido para mantener a los prisioneros con enfermedades contagiosas separados de los demás, podría usarse para albergar a un recluso con un destacamento del Servicio Secreto. Horn dijo que las celdas allí eran relativamente grandes, tenían aire acondicionado y estaban equipadas con una ducha para que el ocupante no tuviera que dejarla para lavarse. Un espacio contiguo, que incluye una estación de enfermería y un espacio de oficina, podría ser ocupado por un elenco rotativo de agentes del Servicio Secreto.

Horn cree que funcionarios del sistema penitenciario de Nueva York y del Servicio Secreto ya habrán hablado sobre cómo se podría acomodar a Trump. Un desafío clave serían las armas que portan los agentes. Los guardias de prisión en la isla Rikers no portan armas de fuego excepto cuando escoltan a los prisioneros fuera de la isla, por temor a que un recluso pueda hacerse con una.

Si los agentes del Servicio Secreto permanecieran armados mientras custodiaban al ex presidente, tendrían que mantenerse separados de otros prisioneros. Horn consideró que la Instalación Oeste sería muy adecuada para eso.

Sarena Townsend, ex jefa de asuntos internos de la cárcel, consideró que Trump estaría perfectamente seguro en la cárcel más infame de Nueva York. Lo mantendrían apartado de otros reclusos, como lo han sido otros prisioneros famosos, dijo.

La gran preocupación de los funcionarios penitenciarios, explicaba Townsend, era que pudieran aparecer imágenes de estos prisioneros famosos. “Lo más peligroso que le podría pasar a Donald Trump en Rikers Island es que alguien filtre un video de él allí a la prensa”, dijo.