Irán pone bajo arresto domiciliario a cuatro estadounidenses que estaban en prisión

Irán ha confirmado este viernes la liberación de varios ciudadanos iraníes detenidos en EE UU así como de fondos bloqueados iraníes. En un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores iraní aseguran que "ha comenzado el proceso de liberación de miles de millones de dólares de los activos de la República Islámica de Irán" bloqueados en Corea del Sur.

Asimismo, "Irán ha recibido garantías necesarias para el cumplimiento por parte de EE UU de sus obligaciones en este sentido", aseguran en el comunicado.

A su vez, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había asegurado horas antes que el traslado a arresto domiciliario de cinco presos estadounidenses que permanecían recluidos en la cárcel iraní de Evin es "un paso positivo", por lo que espera que sea "el comienzo de un proceso para su retorno al país".

"Es un paso positivo que hayan sido liberados de prisión y enviados a arresto domiciliario. Pero esto es solo el comienzo de un proceso que espero y confío en que los lleve a su regreso a casa en Estados Unidos", ha declarado Blinken durante una rueda de prensa recogida por Europa Press junto a su homóloga mexicana, Alicia Bárcena.

"Como me han escuchado decir muchas veces, no tengo mayor prioridad que velar por la seguridad, la protección y el bienestar de los estadounidenses en todo el mundo y, en particular, hacer todo lo que podamos para traer a casa a quienes están detenido injustamente en varios países, incluido Irán", ha añadido el secretario.

Blinken ha recordado que este caso es anterior a la Administración Biden, y que uno de ellos ya lleva preso "injustamente" ocho años y, a pesar de mostrar cierto escepticismo, ha manifestado que "este es el principio del fin de su pesadilla".

"El Departamento de Estado ha estado en contacto con los cinco estadounidenses. Hoy hemos hablado con ellos. Creo que están, y no es necesario decirlo, muy felices de estar fuera de la cárcel, pero queremos asegurarnos de completar este proceso y traerlos junto a sus familias", ha sostenido el secretario.

"Irán no recibirá ningún alivio de las sanciones. Y en cualquier caso en el que participemos en tales esfuerzos para traer a los estadounidenses a casa desde Irán, los propios fondos de Irán serán usados y transferidos a cuentas restringidas de modo que el dinero solo se pueda usar con fines humanitarios, lo cual, como saben, está permitido bajo nuestras sanciones. Hay una exención por razones humanitarias que está ahí desde el principio", ha explicado Blinken.

En ese sentido, ha afianzado que las sanciones se seguirán cumpliendo y que continuarán rechazando las "actividades desestabilizadoras de Irán en la región y más allá, incluido el suministro de drones a Rusia para su guerra de agresión contra Ucrania".

Desde Teherán, el ministerio de Exteriores iraní aseveró que Irán "ha buscado seriamente la liberación de varios prisioneros iraníes inocentes, arrestados y

encarcelados ilegalmente en EE UU durante los últimos años". Y apuntaron desde Exteriores a que "próximamente se materializará la liberación de varios ciudadanos detenidos ilegalmente por Estados Unidos".

El Gobierno de Joe Biden ha reclamado en reiteradas ocasiones a Irán la excarcelación de los ciudadanos estadounidenses retenidos, varios de los cuales habían sido acusados de espionaje, si bien los dos países carecen de relaciones diplomáticas directas. Fuentes citadas por 'The New York Times' han asegurado que el arresto domiciliario decretado para los cinco presos forma parte de un pacto más amplio que implicaría la entrega de ciudadanos iraníes detenidos por violar las sanciones.

Asimismo, como recuerda Europa Press, Estados Unidos ofrecería el traspaso de 6.000 millones de dólares bloqueados en Corea del Sur, de tal manera que pasasen a una cuenta vinculada al Banco Central de Qatar y que Irán pudiese tener acceso a dichos fondos sólo con fines humanitarios, por ejemplo para adquirir medicinas o comida, según el rotativo norteamericano.

De la entrega de este dinero dependería de hecho que se produjese el canje final, que implicaría a un número equivalente de presos por ambas partes, según fuentes citadas por la agencia de noticias iraní Tasnim. Estas fuentes han asegurado que Teherán no dará ningún paso hasta que todo el dinero prometido esté bajo control qatarí.