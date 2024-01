- ¿Logrará EE UU sumar más países para la coalición en el mar Rojo contra los ataques de los hutíes?

- EE UU ha desplegado en el mar Rojo la «operación Prosperity Guardian», que es un esfuerzo multinacional para proteger la navegación en la región. Actualmente, la coalición incluye a Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y Seychelles, además de Estados Unidos. Varios buques se encuentran ya en la región y han realizado interceptaciones de ataques con misiles y drones contra buques comerciales de varios países que navegan por la zona. Por supuesto, hay problemas; los drones que usan los hutíes son menos caros que los misiles que se están utilizando para desactivarlos y la inestabilidad ha provocado el aumento del precio de los portes. También es posible que el conflicto se extienda a la región si no se consigue frenar a los rebeldes yemeníes. Frente a esta amenaza, Estados Unidos ha forjado una coalición y no me extrañaría que otros países, como Alemania, se sumen en las próximas semanas.

- ¿Se atreverá Irán a iniciar una guerra en Oriente Medio si Israel invade el sur de Líbano para atacar a la milicia chií Hizbulá?

- Es casi seguro que Irán reaccionará violentamente si Hizbulá es atacada, pero dudo que recurra a la guerra total. Israel todavía dispone de amplias herramientas para causar daño a Irán, e Irán se ha mostrado históricamente reacio a luchar directamente contra Israel. Sin embargo, estamos viendo cómo las milicias proiraníes de Yemen, Siria e Irak están atacando y generando tensiones en el mar Rojo.

- ¿Cuánto tardará Israel en derrotar y exterminar a Hamás?

- Esta es una gran pregunta, y sinceramente nadie tiene idea. Las estimaciones israelíes para la parte intensa de la campaña militar parecen extenderse varios meses, aunque eso depende en gran medida de la intensidad con la que los israelíes pretendan ejecutar la operación. Combatir en una zona urbana muy fortificada es necesariamente difícil y lento, pero si Israel no se ve obligado a sumarse a un alto el fuego, sin duda podría llevar meses completar la operación militar.