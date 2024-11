Irán recuerda que aún tiene pendiente la venganza por la muerte de Soleimani

Irán niega estar detrás de un plan para asesinar al presidente electo de los Estados Unidos, Donal Trump, un asunto desvelado por el Departamento de Justica de este país. Si se examina la prensa del país de los ayatolás, controlada por el régimen y, en algunos casos, por la temida Guardia Revolucionaria (CGRI), se pueden establecer algunas dudas sobre el desmentido, ya que no han perdonado la muerte, en una acción ordenada por Trump en anterior mandato, del general Soleimani, jefe de la citada facción.

La portada del diario de mayor circulación en Irán, el Hamshari, destacó la elección de Trump y presentó una imagen de él esposado con uniforme de prisión con un texto que enumeraba "los crímenes pasados de Trump contra el pueblo iraní", incluido "el asesinato de [el comandante de la Fuerza Qods del CGRI el general [Qassem] Soleimani y las sanciones contra Irán y el pueblo iraní".

Hossein Kanani Moghaddam, ex político iraní y oficial del CGRI, dijo en una entrevista para Nameh News: "Creo que Trump se inclina más por la negociación y por minimizar las tensiones en Oriente Medio, aunque es probable que reviva su política anterior. Además, la cuestión de [la venganza] por el asesinato de Qassem Soleimani por parte de Estados Unidos [todavía] existe, y la espada de la venganza por el asesinato de Soleimani se cierne sobre la cabeza de Trump y las cabezas de ss amigos y de los perpetradores de este hecho".

La agencia de noticias Tasnim, afiliada al CGRI, presentó en su portada imágenes de los candidatos Donald Trump y Kamala Harris y escribió: "Mientras uno de los dos candidatos principales grita que el otro es un 'fascista', el otro la llama "escoria". Los ciudadanos estadounidenses están eligiendo entre 'escoria' y un 'fascista'".

En una entrevista con el canal de televisión Al-Masira, Ali Fadavi, comandante adjunto del CGRI, declaró: "No descartamos un ataque preventivo por parte de Estados Unidos y el régimen sionista con el objetivo de impedir que Irán lleve a cabo la Operación Promesa Verdadera III. Irán y el frente de resistencia están preparados, y los sionistas no pueden enfrentarse a nosotros, y deben esperar nuestra respuesta. Nuestro arsenal tiene suficientes armas e instalaciones para atacar a los sionistas, y no hemos dudado en intentar actuar en esa zona. El territorio del régimen sionista es pequeño, y tenemos un banco de objetivos importantes y vitales en este régimen".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baqaei, declaró que "la elección del presidente de Estados Unidos es responsabilidad de los habitantes de este país, y ahora el pueblo estadounidense ha hecho su elección. Tenemos una experiencia muy amarga con las políticas y los enfoques pasados de las distintas administraciones estadounidenses. El resultado de las elecciones es una oportunidad para reexaminar los enfoques erróneos del pasado de Trump. Lo que es importante para Irán, y el criterio para su evaluación, son los hechos de la administración estadounidense".

En la portada de la revista de la citada agencia de noticias Tasnim, bajo un titular que decía "Delante y detrás de Satanás", retrataba al Tío Sam como un Satanás rojo sangre blandiendo monedas con la imagen de Trump y Harris, y escribía: "En Irán, suele haber una percepción de que los demócratas son buscadores de la paz y los republicanos son belicistas con una política más agresiva frente a Irán. Pero, de hecho, las posiciones de los demócratas y los republicanos [ambos] siguen una lógica similar. Con poca frecuencia, hay una cuestión como la enemistad hacia Irán entre los políticos de ambos partidos [estadounidenses], en la que están de acuerdo".

Asimismo, publicó en su cuenta de Telegram fotos de un nuevo cartel en Teherán que mostraba al Tío Sam ordenando a los soldados israelíes que entraran en combate y con un texto en farsi y hebreo que decía: "Estados Unidos os tirará a la basura como si fuera papel higiénico usado".

El diario Kayhan , portavoz del régimen iraní, informó el 7 de noviembre que, con la conclusión de las votaciones y el recuento de los votos, Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos por segunda vez, después de una pausa de cuatro años. Afirmó que un análisis de los estados norteamericanos durante los cuatro años de ausencia de Trump mostró que hubo menos cambios durante el gobierno de los demócratas que durante la era Trump, y concluyó: "Estados Unidos es el Gran Satán, sin importar quién sea el presidente, y continuará su enemistad hacia el régimen iraní", informa Memri.