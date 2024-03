Israel rechaza el alto el fuego inmediato decretado por la ONU

«La decisión del Consejo de Seguridad no tiene relevancia operativa para a nosotros», escribió el ministro Benny Gantz en X, refiriéndose a la resolución de la ONU que pide un alto el fuego inmediato en Gaza durante el Ramadán, y la liberación de rehenes. «El Estado de Israel tiene la obligación moral de seguir luchando hasta que se devuelvan los rehenes y se elimine la amenaza de Hamás, y eso es lo que haremos». Sin embargo, también dijo que «la relación especial entre Israel y Estados Unidos es un ancla en la seguridad y las relaciones exteriores de Israel, y el diálogo directo con la Administración estadounidense es un activo esencial al que no se debe renunciar incluso cuando hay desafíos y disputas».

Gantz, dijo, además, que cree que la delegación israelí que tenía previsto viajar a Washington y que Netanyahu canceló después de que EE UU se abstuviera de vetar la resolución de alto el fuego, debería hacerlo.

Tras la publicación de Gantz, la Oficina de Netanyahu emitió el siguiente comunicado: «Después de que Hamás dio la bienvenida a la votación del Consejo de Seguridad que fue aprobada con la abstención de EE UU, Benny Gantz aún propone enviar una delegación. El primer ministro Netanyahu ha rechazado su propuesta».

Los desafíos y disputas van más allá de los aliados –EE UU e Israel– y los enemigos –Israel y Hamás– y están cada vez más patentes y de modo menos diplomático en el gabinete de Gobierno israelí. Desde el punto de vista bélico, los analistas militares señalan que la guerra en Gaza se ha reducido en gran medida a dos batallas a nivel de brigadas: la operación en el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza y una más pequeña en el Hospital Al Amal, en Jan Yunís. Y, sin embargo, la difícil relación entre los Gobiernos de Israel y su principal aliado podrían condicionar la naturaleza de los combates.

La brecha abierta el lunes en la ONU venía gestándose con las críticas de la Administración Biden en torno a las dificultades para proporcionar ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, las excesivas muertes de civiles y las frecuentes amenazas de Netanyahu de invadir Rafah. El domingo, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, aseguró que una operación israelí en Rafah sería un «gran error» y se negó a descartar «consecuencias» para Israel.

Los analistas israelíes señalan que era tan poco esperada la abstención estadounidense como la reacción de Netanyahu, que funcionarios de Biden tildaron de «emocional», de parar en seco el viaje a Washington del ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el Asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi. Particularmente, porque había sido el propio Netanyahu quien había quedado con Biden para que se realizara ese viaje para limar sus diferencias sobre la operación militar que Israel quiere emprender en Rafah. Se suponía que sería la segunda visita importante de Israel a EE UU esta semana. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ya está allí, discutiendo con sus anfitriones las solicitudes urgentes de Israel de ayuda adicional.

El escalafón de Defensa israelí se muestra preocupado por el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos y el deterioro de la posición internacional de Israel. Se teme que este sea el comienzo de un proceso que dure años. El expresidente Donald Trump advirtió a Israel que está perdiendo gran parte de su apoyo en la comunidad internacional por la guerra de Gaza y le pidió que concluya rápidamente su campaña militar en una entrevista con el diario «Israel Hayom».

La advertencia de Trump desemboca en su conclusión de que Hamás no habría atacado Israel si él hubiera sido el presidente. «(Biden) No puede juntar dos frases. No puede hablar. Es una persona muy tonta. Es una persona tonta. Su política exterior a lo largo de 50 años ha sido horrible», dijo Trump. La sospecha es que el primer ministro Netanyahu está ganando tiempo en espera de que Trump ocupe el puesto de Biden el próximo 5 de noviembre.