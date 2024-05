Israel trata de tranquilizar a EEUU: su ofensiva en Rafá es parte de una "operación precisa" contra Hamás

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha trasladado a Estados Unidos que la ofensiva contra Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, son parte de una "operación precisa" contra "batallones" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ante las advertencias de Washington contra una incursión a gran escala en la ciudad.

Gallant ha discutido con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, los "acontecimientos" en Gaza, incluidas las "operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja para hacer frente a bastiones terroristas" y "la operación precisa en Rafá contra los batallones de Rafá que quedan".

Así, ha afirmado que las autoridades de Israel no dejarán sin completar sus objetivos en el marco del conflicto, incluido acabar con Hamás como" una autoridad militar y de gobierno" en Gaza, según un comunicado publicado por su oficina y recogido por el diario 'The Times of Israel'.

El Ejército de Israel ha incrementado durante las últimas semanas sus bombardeos contra Rafá y el 7 de mayo se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo, suspendiendo las operaciones humanitarias, lo que ha hecho aumentar la preocupación internacional por el ahondamiento de la crisis humanitaria en el enclave.

La operación contra el paso fronterizo fue lanzada después de que Israel rechazara una propuesta de alto el fuego previamente aceptada por Hamás y en medio de las advertencias de Estados Unidos sobre una suspensión parcial de la entrega de armas si acomete una ofensiva a gran escala contra la ciudad, de la que han huido más de 360.000 palestinos durante la última semana.

Por su parte, Blinken manifestó a Gallant el "férreo compromiso" de EE.UU. con la seguridad de Israel, pero dejó clara su oposición a una operación militar terrestre en Rafah, en la Franja de Gaza. Durante la llamada de Blinken a Gallant abordaron la situación en la Franja de Gaza, "los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de los rehenes" y el objetivo compartido de derrotar a Hamás, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

No obstante, el secretario de Estado de EE.UU. reafirmó la "oposición de Estados Unidos a una importante operación militar terrestre" en el área sureña de Rafah, donde se han refugiado más de un millón de personas.

Mientras tanto, los combates entre el ejército israelí y el movimiento palestino Hamás siguen este lunes en la Franja de Gaza, principalmente en Rafah, a pesar de las advertencias de Estados Unidos