Járkiv, la vida en la otra frontera de la guerra

Durante más de un año, el Ejército de Rusia ha seguido atacando Járkiv desde la cercana región rusa de Belgorod, dejando miles de civiles muertos o heridos y cientos de miles sin hogar. Aunque Ucrania niega estar detrás de la incursión de las milicias rusas en Bélgorod, la situación se revirtió a principios de esta semana, aunque sea brevemente, cuando se informó de pánico y alarma aérea desde la ciudad rusa, una vez muy cercana a su vecino ucraniano.

“Como ser humano, no estoy feliz cuando alguien sufre, ya sean rusos o ucranianos. Pero después de haber vivido lo que ellos, los rusos, nos hicieron, quiero que escuchen las sirenas de alarma aérea. Quiero que sientan el mismo miedo que sentimos nosotros cuando nos bombardean”, dice a “La Razón” Marina Tarasenko, una residente de Jarkiv, de 43 años.

La casa de Marina está ubicada en el extremo nororiental de la segunda ciudad más grande de Ucrania, a unos 40 km de la frontera con Rusia y a 80 km de Belgorod, la capital de la vecina región rusa. Antes de la invasión, autobuses repletos de rusos pasaban por la carretera cercana para comprar productos más baratos y de mayor calidad en uno de los mercados más grandes de Europa, “Barabashovo”. Los pequeños empresarios ucranianos recorrieron el mismo camino para vender sus productos en Belgorod. Muchos trabajaron o se casaron al otro lado de la frontera en ambos lados.

El año pasado, el 24 de febrero, Marina escuchó el ruido de los disparos cuando las tropas rusas entraron, pero no lograron adentrarse en la ciudad, por el mismo camino. Escuchó el ruido de los proyectiles y las bombas de aviación que caían sobre el distrito cercano de Saltivka, convirtiendo uno de los distritos urbanos más densamente poblados de Europa en un cuerpo casi sin vida con docenas de bloques residenciales carbonizados.

Las relaciones de Marina con sus conocidos y amigos rusos ya se habían agriado en 2014, cuando Rusia inició la guerra en el cercano Donbas. Sin embargo, la mayoría de los vecinos de Jarkiv continuaron sus relaciones con los rusos como de costumbre, con la guerra aún un poco lejos para realmente destruir su mundo. Después de que los tanques rusos rodaran desde Belgorod a Jarkiv todo cambió.

“Tratamos de hablar con conocidos rusos. Les envié fotos de los edificios que destruyeron. Todo lo que obtuvimos como respuesta fue que era mentira, que todo era “más complicado” que eso, cosas así”, dice Marina.

“Incluso nuestros parientes en Rusia aparentemente no nos creyeron al principio cuando les contamos lo que los rusos nos estaban haciendo. Más tarde respondieron que nos lo merecíamos. Hemos cortado todos los lazos con ellos ahora”, dice Valentyna, bibliotecaria de 57 años de Malyi Burluk, un pueblo al este de Jarkiv, que estuvo ocupado durante unos 7 meses.

El marido de Valentyna fue detenido después de que alguien viera cómo la pareja derribaba una bandera rusa del edificio administrativo. Lo golpearon y amenazaron con matar a su familia.

“Nunca les deseé el mal a los rusos antes de la guerra. Ahora, cuando oigo hablar del pánico en Belgorod, me siento un poco más feliz. Que experimenten lo que nos estaban haciendo, al menos un poco”, dice.

Después de la exitosa contraofensiva ucraniana el pasado mes de septiembre, la artillería rusa ha sido apartada. La ciudad de Jarkiv se ha vuelto mucho más animada y los atascos de tráfico han regresado, ya que han vuelto unos 1.100 de los 1.400 habitantes de antes de la guerra, dice Olga Bondar, del museo de literatura local. Sin embargo, su distrito más grande, Saltivka, está efectivamente “muerto”.

Algunos residentes se quedan en el campo más lejos de la frontera. “Sus hijos lloran de solo pensar en volver, recordando los sonidos de las explosiones y los días pasados en los sótanos abarrotados, fríos e incómodos”, dice Bondar.

Una parte de la región en el este permanece ocupada con ciudades como Vovchansk y Kupyansk que son las más afectadas por los continuos ataques de Rusia. Pueblos enteros a lo largo de la frontera se han vuelto casi inhabitables debido a los constantes bombardeos desde el otro lado de la frontera.

Cuando se le preguntó sobre la incursión de los militantes rusos en Belgorod a principios de esta semana, Olga dice que no tiene absolutamente ningún interés en lo que está sucediendo en Rusia. Olga esperaba que la incursión tuviera como objetivo rodear y derrotar al ejército ruso por la espalda. Repeler la invasión y acabar con el derramamiento de sangre es una prioridad para ella.

“Después de lo que hicieron en Ucrania, simplemente dejaron de existir para mí. No soy capaz de regodearme, solo quiero abstraerme de ellos”.

Al mismo tiempo, dice después de una pausa, no todo es tan simple ya que muchas personas con raíces ucranianas todavía viven en Belgorod. En algunas áreas, la gente todavía habla una variante del idioma ucraniano y las piezas de repuesto para los tanques ucranianos de alguna manera ingresaron a Ucrania desde la región rusa incluso después de 2014.

Rusia sigue atacando la ciudad con misiles, que llegan antes de que suene una alarma aérea. Marina no se esconde en ningún lado de todos modos. “Nada nos salvará si el misil da en la casa”. No ha pensado en irse, incluso en el punto álgido de los ataques. “Es nuestra tierra”. Dice que es probable que muchos rusos no apoyen a su gobierno, pero el miedo que tienen es palpable cuando se comunica con ellos.

A pesar de los lazos previos, los rusos siempre han sido muy diferentes a los ucranianos, afirma.

“Parecen atrapados en la URSS y me recuerdan a un rebaño de ovejas, que siempre sigue a un líder. Había alguna esperanza en los años 90 de que cambiarían. Sin embargo, nada cambia allí”.

Algunos habitantes de Jarkiv, como la propia Marina, tienen raíces rusas. Sin embargo, una vez que Ucrania se independizó, sus padres nunca se identificaron como rusos. También saben muy bien lo que el régimen liderado por Moscú les hizo a los ucranianos y otras etnias, con la hambruna de Holodomor y las represiones masivas, así como las deportaciones masivas, algo que casi nunca se discute en Rusia, dice Marina.

“Puedo imaginar la paz. Simplemente tienen que salir de nuestra tierra. Que los rusos estén de su lado de la frontera y nosotros del nuestro, separados por las fortificaciones para que no nos vuelvan a invadir. Sí, tal vez podamos volver a hablar con ellos. Pero no será lo mismo. Nunca".