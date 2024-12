Javier Milei asegura que Sánchez y Zapatero son "la tortura que tienen los pobres españoles"

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y otros líderes de izquierda, en esta ocasión durante un discurso en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que ha acogido Buenos Aires. La conferencia se celebró el pasado miércoles, y en ella estuvieron presentes otros líderes de extrema derecha de todo el mundo, como el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente de Vox, Santiago Abascal, o la nuera de Donald Trump, Lara Trump.

Fue durante la clausura del evento, cuando Milei afirmó: "Zapatero, Sánchez, la tortura que tienen los pobres españoles con ellos". Previamente, ante el auditorio, el argentino declaró que no le "caen bien los zurdos, no se sorprendan", y procedió a explicar que "los socialistas (...) se nos metieron en las universidades, en los medios de comunicación, en la cultura; y como no tenían rival ganaron la batalla cultura. Fueron exitosos políticamente".

Milei defiende que "hay que acabar (...) con la basura del socialismo"

A continuación, el presidente de Argentina enumeró a los líderes que consideraba que habían obtenido este triunfo, y entre los que, según recoge EFE, además de Pedro Sánchez o Jose Luis Rodríguez Zapatero, figuran los "cuatro gobiernos kirchneristas", el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, el presidente de Brasil Lula da Silva, o el colombiano Gustavo Petro, entre otros.

Javier Milei continuó su alegato afirmando que pese a ser "exitosos en lo cultural" y "político": "Donde van generan miseria y eso abrió la oportunidad de que hoy en el mundo, de la mano de Trump, Bukele y nosotros en Argentina, se respiren nuevos tiempos de libertad (...) hay que acabar de una vez por todas con la basura del socialismo", ha concluido ante los cientos de personas reunidos en la CPAC, Foro político nacido en 1972 en Estados Unidos, y que anualmente reúne a activistas conservadores y representantes políticos de la extrema derecha de todo el mundo.

Una crisis diplomática

No es la primera vez que el presidente argentino carga contra el gobierno español. Este año, miembros de las dos administraciones han intercambiado descalificaciones, que han culminado en una crisis diplomática. En mayo, el gobierno español decidió retirar de forma permanente a la embajadora de Buenos Aires, María Jesús Alonso, después de que Javier Milei llamara "corrupta" a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.

Una crisis que se zanjó el pasado mes de octubre, después de que el Consejo de Ministros aprobara el nombramiento de Joaquín María de Aristegui Laborde como nuevo embajador de España en Buenos Aires. Aunque no hubo una disculpa pública por parte de Milei, como reclamaba el ejecutivo español, las dos naciones acordaron la publicación de un comunicado conjunto, en el que se podía leer: "La relación entre nuestros gobiernos debe estar a la altura de la intensidad de los vínculos que unen a nuestros pueblos y sociedades. Por ello, nos comprometemos a fortalecer nuestra relación para que alcance el máximo nivel de confianza y respeto mutuo en términos políticos e institucionales que nuestros pueblos merecen".