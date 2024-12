Joe Biden se arrepiente de haberse retirado de la carrera presidencial y asegura que podría haber vencido a Trump

Joe Biden se ha mostrado arrepentido de abandonar la carrera a Casa Blanca para renovar su mandato, según habría afirmado el presidente a su entorno, en una conversión a la que ha podido acceder 'The Washington Post'. De hecho, el presidente saliente habría ido más allá, llegando a afirmar que podría haber vencido a Donald Trump en los comicios que se celebraron a principios de noviembre, y en los que candidatura republicana obtuvo una victoria aplastante frente a Kamala Harris.

Las voces dentro del Partido Demócrata se hicieron más fuertes a la hora de pedir la retirada de Biden, a raíz de su desempeño en el primer debate presidencial contra Donald Trump, celebrado el 27 de junio de este año. La candidatura de Biden, de 82 años, ya había sido cuestionada tras varios accidentes públicos, en los que se pudo ver al presidente perder el equilibrio, desorientado y cometer importantes errores en sus intervenciones, pero fue su incapacidad de articular un discurso para hacer frente a las acusaciones y descalificaciones del magnate inmobiliario, el que hizo saltar las alarmas a sus compañeros de partido.

De esta forma, apenas un mes después, en concreto el 27 de julio, Joe Biden aseguró "aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", dejando a su vicepresidenta, Kamala Harris como favorita para sustituirle.

Biden evita culpar a Kamala Harris

Harris tan solo contó con tres meses impulsar una nueva candidatura, que finalmente no pareció a convencer a los estadounidenses. Los ajustados resultados que anticiparon las encuestas no se extrapolaron a las urnas, y Kamala Harris perdió tanto en los estados clave, como en el voto popular. En este último por una diferencia de cerca de 2 millones de papeletas. No obstante, en 'The Washington Post' nuevamente charlando con fuentes cercanas al entorno de Biden, aseguran que pese a mostrarse seguro de haber podido derrotar a Trump en caso de haber seguido adelante con su campaña, el presidente saliente "ha tenido cuidado de no culpar a Harris ni a su campaña".

Otra de las revelaciones que incluye el 'Post' citando de nuevo a gente familiar con esos comentarios, es el hecho de que Joe Biden se arrepintiera de haber elegido a Merrick Garland como fiscal general. El mandatario afirmó que el Departamento de Justicia, bajo el mando de Garland, fue muy lento a la hora de procesar a Donald Trump, algo que, por el contrario, contrastó, a su juicio, con la "agresividad" a la hora procesar a su hijo, Hunter Biden.