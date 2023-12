Un joven de 26 años mata a su madre porque se equivocó al prepararle el sandwich

Lewish Bush, un joven de 26 años, asesinó brutalmente a su madre, Kelly Pitt, después de que esta no le preparara el sándwich de bacon que él quería. Fue Jordan, la hija de la víctima y hermana del asesino, la que alertó de lo sucedido.

Jordan revela que las peleas entre su madre y su hermano eran "muy frecuentes, algo que se repetía en numerosas ocasiones". Pero esta no tenía nada que ver con las anteriores, y así, recibió una llamada en la que pudo percibir la angustia de su madre.

El joven llevó a más el enfado y acabó asesinando brutalmente a su madre. Kelly sufrió una hemorragia interna y tuvo hasta 41 fracturas en sus costillas. Alrededor de su cuerpo también se encontraron cristales de espejos y mechones de pelo.

En un primer momento, Lewis negó haber asesinado a su madre, aunque unos días antes del juicio, que tuvo lugar en el mes de octubre, cambió su declaración. A pesar de ello, fue condenado a una pena de 16 años de cárcel con posibilidad de optar a la libertad condicional.

"La culpa de no llamar al 999 me perseguirá para siempre, no sabía que era la última vez que hablaría con ella", señala Jordan al diario británico 'Metro', lamentando la muerte de su madre. El suceso dejó muy afectada a Jordan, quien confiesa al medio que estaba "muy unida con su madre", así como que el fallecimiento de la mujer ha sido "muy duro para ella".

"Dieciséis años no son suficientes, siento que me han robado la justicia", dijo, añadiendo que la pérdida de su madre es "algo difícil de superar".