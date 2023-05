El jurado encuentra culpable a Trump de abuso sexual sobre la escritora E. Jean Carroll

Un jurado popular ha determinado este martes que Trump abusó sexualmente y difamó a E. Jean Carroll, y ha concedido a la escritora una indemnización de 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Pero ha exculpado al expresidente del cargo de violación.

El juez Lewis Kaplan dijo que para que el jurado determinara que hubo violación, Carroll tenía que probar que Trump mantuvo relaciones sexuales con ella, y que lo hizo sin su consentimiento.

El jurado federal, compuesto por seis hombres y tres mujeres, decretó que el expresidente abusó sexualmente de Carroll y difamó a la escritora en comunicado publicado en octubre en su red social Truth Social, en el que describía su caso como "una estafa completa" y "un fraude y una mentira".

Carroll demandó en noviembre a Trump por agredirla sexualmente durante un encuentro casual en unos grandes almacenes de Manhattan a mediados de la década de 1990. El magnate ha negado en todo momento su versión y ha acusado a la escritora de mentir para aumentar las ventas de su libro, en el que relataba la presunta violación.

El veredicto unánime del jurado se produjo después de tres horas de deliberación en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan. Sus conclusiones, alcanzadas en tiempo récord, son civiles, no penales, por lo que Trump no ha sido condenado por ningún delito y no se enfrenta a penas de prisión.

Aunque más de una docena de mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada, el caso de Carroll es el primero de este tipo que se somete con éxito a un jurado.

Trump reaccionó a la sentencia a través de Truth Social: "No tengo absolutamente ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza: ¡una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos!".