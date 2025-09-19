Kim Jong-un supervisa a una prueba de drones de ataque y ordena el desarrollo de IA para modernizar el arsenal norcoreano

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, supervisó un ensayo de drones de ataque, destacando la importancia estratégica de las nuevas tecnologías militares para el país. La prueba, difundida por la agencia estatal de noticias KCNA, mostró la capacidad ofensiva de Pyongyang mediante el lanzamiento de un dron de gran tamaño que impactó exitosamente su objetivo.

El líder norcoreano describió estos drones como “un importante activo militar” y una “tarea prioritaria” en la modernización del ejército norcoreano. También instó a “desarrollar rápidamente la tecnología de inteligencia artificial recientemente introducida y a ampliar y fortalecer la capacidad de producción masiva de drones”, según informó KCNA.

Los expertos vinculan estos avances tecnológicos con la creciente colaboración militar entre Corea del Norte y Rusia, especialmente tras el despliegue de tropas norcoreanas en el conflicto ucraniano.

La estrategia de Kim Jong-un parece orientada a fortalecer las capacidades militares mediante la integración de sistemas autónomos y semiautónomos, aprovechando conocimientos y equipamiento derivados de sus alianzas internacionales.

KCNA resaltó la “excelente eficacia en combate” de estos drones tácticos, subrayando su potencial como herramienta estratégica para el país. Los medios estatales presentaron el ensayo como una demostración del compromiso de Corea del Norte con la innovación tecnológica militar, sin revelar detalles específicos sobre las aplicaciones exactas de inteligencia artificial.