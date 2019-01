La oposición venezolana propone una amnistía para los militares

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, logró ayer realizar su sesión ordinaria pautada en los espacios del Palacio Federal Legislativo, controlado por la Guardia Nacional chavista. La agenda tenía como primer punto ratificar en acuerdo parlamentario el desconocimiento a un nuevo mandato de Nicolás Maduro, a quien se le califica como «usurpador» de la Presidencia de la República.

El diputado Juan Andréa Mejía afirmó que el Parlamento dibuja una «ruta clara» para recuperar la democracia venezolana. «Nos queda claro que en Miraflores usurpan el cargo. No hay presidente legítimo en país. Los diputados tenemos autoridad para restituir del hilo constitucional», afirmó. Pero Juan Guaidó, el presidente del Legislativo no ha aceptado, por ahora, asumir la primera magistratura nacional, como se lo piden sectores opositores. Su planteamiento es otro. Entendiendo que la Presidencia está siendo ocupada por un usurpador, no basta decir que se asume el poder para que el país reconozca su mandato. El camino sería agrupar fuerzas nacionales, incluyendo de los cuerpos armados institucionales, para obligar al chavismo a entregar el poder al Legislativo y, por tanto, a él. «Pero primero debemos atravesar esta coyuntura entre todos. Pido confianza».

La hoja de ruta que maneja la Asamblea Nacional comienza planteando una ley de transición que incluye amnistías para civiles y especialmente militares que ayuden a restituir el hilo constitucional y a desplazar a Nicolás Maduro del poder. El día de ayer, el Parlamento introdujo formalmente el proyecto de ley que deberá ser discutido en próximas sesiones hará su aprobación final. El primer vicepresidente del Legislativo, Edgar Zambrano, cuantificó en 152 los militares presos que el régimen de Maduro ha arrestado y acusado de rebelión. Ello sería, a juicio del parlamentario, muestra del autoritarismo del Gobierno.

El diputado Ángel Medina insistió en que la amnistía busca «romper con este esquema de miedo» imperante en Venezuela. «Le hablamos a los militares de medio y bajo rango, pues allí está la Constitución y sus artículos 233, 333 y 350. Y aquí está una Asamblea Nacional con una amnistía». Se refiere a las disposiciones constitucionales que establecen que ante la ausencia de un presidente electo legalmente, el presidente del Parlamento debe asumir el Ejecutivo; que la ruptura del orden constitucional llama a toda persona, con autoridad o no, a ayudar a su restitución como sea; y se consagra el derecho a la rebelión.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, anunció que esa institución decretó la amnistía a los funcionarios que sí quieren cumplir con la ley. «Queremos estrechar manos con todos aquellos que quieran restablecer la Constitución y a Venezuela». Con esa medida aspira acercarse a sectores del chavismo que quieran alejarse de Maduro y abrir paso a una transición que ayude a parar la crisis económica. «Hoy depende de la familia militar que cumpla con este decreto y esta ley, que será distribuida a todos los cuarteles. Nicolás Maduro usurpa símbolos, pero esto no lo hace mandatario porque no tiene respaldo de la comunidad internacional, de los venezolanos y no lo respetan en sus instituciones policiales después de lo que pasó el domingo», dijo en referencia a su detención y posterior liberación por parte de la policía política, el Sebin. Otras medidas aprobadas en la Asamblea Nacional incluyen la activación de mecanismos para proteger el patrimonio de la Nación. Asimismo, se ratificó la convocatoria para una gran manifestación popular a escala nacional de desconocimiento a Nicolás Maduro para el 23 de enero, día que se conmemora 51 años de la caída de la última dictadura venezolana del siglo 20, la de Marcos Pérez Jiménez. Y de nuevo el mensaje a los uniformados por parte de Guaidó: «Funcionario militar, hoy estamos cumpliendo con nuestra palabra. Todos somos necesarios para este proceso de protesta frente al 23 de enero».

El chavismo cierra filas

En paralelo a la sesión de la Asamblra Nacional, Nicolás Maduro se reunía con el alto mando militar. Vestido con ropas de características castrenses, dijo que «este mes tenemos que iniciar con aceleración estratégica viendo el poder militar».

Maduro dijo que con el respaldo de los uniformados, tiene «la fuerza para continuar haciendo la revolución militar. En este mundo nadie respeta a los débiles, ni a los cobardes, ni a los traidores, se respeta a los fuertes».

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el apoyo de los cuarteles a Maduro. «Estamos dispuestos a morir para defender la Constitución y a usted como magistrado supremo que lo puso allí el pueblo», bramó el general en jefe. Poco antes, el jefe de la Constituyente chavista, Diosdado Cabello, dijo que las pretensiones de la oposición de hacer de Guaidó una figura presidencial son absurdas.

Ordenó a la fiscalía y a los tribunales investigar supuestos delitos cometidos en la diatriba política para «sabotear» la gestión del gobierno militar. Dijo que el chavismo hará movilizaciones de calle también el 23 de enero, repitiendo el esquema de marcha y contramarcha cual escudo humano.