Una llamada interceptada muestra la creciente inquietud de la población rusa: "Nadie nos dice la verdad"

Crece la inquietud entre los ciudadanos rusos. Así lo ha demostrado una llamada filtrada por la Dirección de Inteligencia de Defensa Ucrania (HUR), y recogida por el medio 'The New Voice of Ukraine'. Los servicios de inteligencia compartieron la comunicación, donde se puede escuchar a una residente de la región rusa de Bélgorod, situada 40 kilómetros de la frontera de Ucrania, asegurando que su país se encuentra atravesando dificultades.

En la misma, la ciudadana parece hacer referencia a un programa que no es identificado, para mostrar su desconfianza ante el régimen de Putin: "Ya no lo entiendo. Escuché en un programa que Rusia está en serios problemas, pero no lo sabemos porque nadie nos dice la verdad". La desconocida continúa afirmando: "Siguieron diciendo que en 2023 sería un punto de inflexión, luego 2024 y ahora dicen 2025".

"Estaban borrachos, cuatro soldados"

No es la primera que los servicios de inteligencia ucranianos difunden una llamada interceptada, con el fin de dañar la imagen de Rusia. El medio anteriormente citado se ha hecho eco de otra grabación, en esta ocasión publicada el 20 de agosto, y que también habría estado dirigida a la región de Bélgorod. En esta ocasión, el interlocutor haría narrado un incidente relacionado con los soldados rusos en la región de Kursk, donde el ejército ucraniano lanzó una ofensiva ese mismo mes.

En la llamada, una mujer se estaría quejando de que "en algún lugar de la región de Kursk, nuestros hombres, soldados de nuestro lado, vieron un automóvil con un símbolo Z y le dispararon. Estaban borrachos, cuatro soldados".

Uno de los mayores ataques contra el sistema eléctrico

Mientras tanto, en el frente, Ucrania ha denunciado el que ha calificado como el ataque más masivo contra su sistema energético en lo que va de guerra. Según recoge EFE, este viernes Rusia habría lanzado hasta 93 misiles, y cerca de 200 drones, que han vuelto a alejar las esperanzas de lograr un alto el fuego.

Zelenski aseguró que 81 de los misiles disparados por Rusia pudieron ser interceptados, sin embargo, el ataque ha provocado importantes daños en las infraestructuras energéticas de varias regiones de Ucrania. Como resultado, la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo ha anunciado que se ha visto obligada a aumentar el racionamiento de la electricidad a través de comunicado: "Los trabajadores del sector realizan trabajos de reparación de emergencia. Nos hemos visto obligados a incrementar las medidas de racionamiento de electricidad", han afirmado.