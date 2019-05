Lo que se juega España en las elecciones europeas

Durante esta jornada electoral europea se dejan atrás una infinidad de debates acerca del futuro europeo. Las campañas ya han finalizado en los veintiocho estados miembros y ahora todos los focos recaen sobre las urnas. Sobre la importancia de estas elecciones para España y de la relevancia de lo que en ellas se decida han comentado a LA RAZÓN los expertos Jorge Núñez Ferrer, Marta Hernández Ruiz y Julio Guinea Bonillo. En un escenario en el que Europa se ve más amenazada que nunca ante los movimientos populistas, la ola nacionalista y las discusiones sobre el equilibro entre defensa de las fronteras y la urgente necesidad de auxiliar a quien viene en busca de una vida mejor, estos especialistas analizan el papel de España en la fututra UE.

Menos es más

«España se lo juega todo en estas elecciones», comenta Jorge Núñez Ferrer, especialista del Center for European Policy Studies (CEPS). «España se juega su relevancia en las decisiones europeas. Pero hay que puntualizar algo más, lo que no puede ser». El experto asevera que puede que «esta relevancia no llegue a más por la falta de idiomas entre nuestros políticos». Y es que en Bruselas a veces destaca la gran carencia idiomática que, según lamenta, presentan los eurodiputados españoles. Además de esto, Núñez insiste en la importancia de llevar al hemiciclo «calidad» y no cantidad, «gente que además de pasearse por los pasillos de las instituciones, trabaje», sentencia críticamente.

El miembro del «think tank» CEPS indica a LA RAZÓN que es cierto que «la austeridad impuesta por la crisis para salvaguardar el euro afectó negativamente al espíritu europeísta de los españoles, pero no podemos dejar que el populismo nos invada». Núñez asegura que partidos como el ultraderechista Vox de Santiago Abascal aportarán «poca influencia útil en la Eurocámara. No podemos dejar que el Parlamento Europeo sea invadido por los que vienen a cobrar, a hace un vídeo para YouTube insultando todo lo que ven y después no participando realmente en nada. Esto es algo que nos les importa, no entienden lo que significa el proyecto de integración europea», explica Núzez Ferrer.

El «momentum» de España

Una visión más optimista tiene Marta Hernández Ruiz, investigadora en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Hernández Ruiz insiste en que «no tanto España, sino los españoles, se juegan mucho en estas elecciones», continúa, pues «estamos ante un contexto propicio para aumentar la influencia española en la UE». Incluso esta profesora insinúa que cabe la posibilidad de que un español acabe como alto representante de Política Exterior o presidente del Consejo Europeo. «Aunque la crisis dejó huella en todos nosotros, el 83% de los españoles se sigue sintiendo ciudadano europeo, según el último Eurobarómetro, por lo que es el momento de fortalecer nuestra posición en Europa», concluye Hernández Ruiz. «Los medios de comunicación han ayudado mucho y han consolidado la percepción de la institución como un lugar donde se toman decisiones importantes, algo que sin duda incitará al voto».

Una Europa social

Según Julio Guinea Bonillo, profesor de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, «en un momento en el que la UE está siendo asediada por los movimientos de extrema derecha y los nacionalismos divisores del proyecto integrador europeo, debemos presentar un frente unido, debemos rodearnos de gente que quiera hacer más Europa, y estas elecciones son la oportunidad perfecta para hacerlo». En su opinión, «debemos incentivar una Europa social que es ahora mismo lo que necesitan los ciudadanos. Una Europa basada en los valores de la solidaridad». Para conseguir este ambicioso objetivo, Guinea insiste en la calidad de los políticos que España elige, «el número de eurodiputados no importa, eso no cambiará gran cosa, lo que importa es la calidad de esas personas». Guinea argumenta también que «no podemos llevar personas como las de Vox que insisten en 'defender España'. Elijamos gente que abogue por el origen del proyecto europeo, un proyecto de integración».