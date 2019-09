El conservador Kurz gana las elecciones en Austria y podrá elegir socio de coalición

En Hinterhornbach, una localidad del distrito de Reutte, en la provincia de Tirol, las elecciones concluyeron rápidamente. Solo noventa minutos fueron suficientes para que pudieran votar los 70 electores censados en esta localidad e incluso antes de que cerrara la única mesa electoral ya estaba claro en el pueblo quien sería el ganador: el Partido Popular (ÖVP). Una sensación que ayer se sintió a lo largo y ancho de toda Austria.

Solo cuatro meses después del escándalo que derribó el Gobierno de coalición con el ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ) y que dejó en el poder a una administración interina, el ÖVP del excanciller Sebastian Kurz ganó las elecciones anticipadas con margen suficiente para reeditar la coalición con los ultranacionalistas o incluso abrir la puerta a otras formaciones. Tal y como auguraron la encuestas y fue el sentir de un electorado que, inmune al caso, no solo respaldó a Kurz sino que le otorgó incluso más liderazgo.

Así, el ÖVP de Kurz se impuso con claridad en las legislativas con un 37,2% de los votos. Un resultado que supone un aumento de 5,7 puntos porcentuales respecto a los comicios de hace dos años y confirma las predicciones sobre su ascenso pese al fracaso de su gobierno con la ultraderecha.

Kurz aprovecharía así el hundimiento del ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), que cae diez puntos con respecto a los últimos comicios y se sitúa en el 16% de apoyo, afectado por el escándalo conocido como “Ibizagate”. Aun así, el conservador podría reeditar su alianza con los ultraderechistas, una opción que no ha rechazado en campaña y que figuró en todas las encuestas previas a la cita electoral aunque ahora, con los resultados en la mano, a Kurz se le abra un panorama político muy complejo.

Kurz, de 33 años, no se ha visto afectado por el escándalo, e incluso ganó votantes del FPÖ, cuyo apoyo cayó desde poco más de una cuarta parte del electorado en la última votación de 2017 a aproximadamente una quinta parte. “Nadie hubiera esperado tal resultado”, dijo Kurz en su primera comparecencia tras conocerse los primeros resultados. “Es una gran responsabilidad y trataremos con cautela la confianza de los votantes”, añadió.

En segunda posición se situaría el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ), que cosecha su peor resultado histórico de la Segunda República austriaca con un 21,7 % de apoyo, 5,1 puntos menos que en 2017. Por detrás quedan Los Verdes con un 14%, su máximo histórico, que beneficiados por la crisis climática y “el efecto Greta” regresan al Parlamento.

Por su parte, el liberal NEOS, pasa del 5,3 al 7,8 %. Al margen de la reedición de la coalición de derechas, este resultado permitiría al ÖVP optar también por la más improbable alianza con los socialdemócratas o la inédita colaboración con verdes y liberales.

No obstante, todo apunta a que la alianza, que se rompió tras un escándalo de corrupción en el seno del partido de extrema derecha, podría volver a reeditarse. Precisamente, en mayo de 2018 se difundió un vídeo en el que se veía al ya exjefe del FPÖ y exvicecanciller Heinz-Christian Strache ofreciendo contratas públicas a cambio de financiación ilegal rusa para su partido.

Sebastian Kurz quiere comenzar las conversaciones de coalición esta misma semana y aunque la prensa austriaca ya apunta hacia diferentes alianzas, no se espera que cambie el curso político de la república alpina. En lo que se refiere a refugiados y migración, Kurz sigue siendo restrictivo, rechaza una tasa de distribución en la UE y apoya la rápida incorporación de los Balcanes Occidentales a la UE, pero dejando fuera a Turquía.

Aún así, ante la caída de apoyo popular de la ultraderecha y en un momento en el que el medio ambiente ha superado a la inmigración como principal tema de preocupación de los electores, Kurz podría optar por cambiar de aliado para formar gobierno y decantarse por un pacto a tres bandas con los Verdes y los liberales.

Alrededor del 16% de los 6,4 millones de electores en Austria votan por correo, de ahí que en el recuento falte hasta un 20% del total de las papeletas, por lo que el resultado definitivo no se conocerá hasta el lunes. No obstante, y según la prensa del país, no se esperan cambios significativos en los resultados.