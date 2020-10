Los cuatro observadores de la OSCE desaparecidos en Donetsk son de Dinamarca, Suiza, Estonia y Turquía

Los cuatro miembros de la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Ucrania con los que se perdió el contacto el pasado lunes son oriundos de Dinamarca, Suiza, Estonia y Turquía, según ha informado este martes su portavoz, Michael Bociurkiw.

"El lunes por la noche hacia las 18:00 horas la Misión Especial de Observación de la OSCE perdió el contacto con uno de sus equipos con base en Donetsk", ha informado hoy la organización regional a través de un comunicado.

Los cuatro observadores "estaban realizando una patrulla rutinaria al este de Donetsk cuando se perdió el contacto", que hasta ahora no se ha podido restablecer. La OSCE está haciendo "esfuerzos y utilizando sus contactos sobre el terreno"para localizarles.

El ministro de Comercio y Desarrollo de Dinamarca, Mogens Jensen, ya había confirmado que había un danés entre los desaparecidos y que, junto con sus tres compañeros, "ha sido detenido"por los separatistas prorrusos.

Sin embargo, representantes de la autoproclamada República Popular de Donetsk han aseverado a la agencia de noticias rusa Itar-Tass que no han intervenido en la actividad de los observadores de la OSCE. "No tenemos nada que ver con eso, no sabemos qué ha pasado", han dicho.

Por su parte, el representante de Rusia en la OSCE, Andrei Kelin, ha indicado que los cuatro observadores estarían en una de las localidades deshabitadas que hay entre las regiones de Lugansk y Donetsk, ya que habrían desaparecido en ese trayecto.