Rechazo juvenil hacia la política

El juicio de que los jóvenes rechazan cualquier tipo de forma de política es un hecho. Ferrer cree que se debe a ver a los políticos como un ente lejano. “Siempre están discutiendo entre ellos y no hay diálogo. Necesitamos una nueva política y que los jóvenes formen parte de ella”.

A esta idea se le opone Cuena ya que afirma que hay nuevas formas de movilización como “el ciberactivismo permanente que hay en redes sociales o el debate que surge a raíz de las asociaciones”. El problema es, a su parecer, la ruptura entre la movilización y la capacidad de influencia real. Sánchez reflexiona y plantea la posibilidad de que los jóvenes, a la hora de expresar su insatisfacción lo hacen mediante “el rechazo y la abstención”, al contrario que los colectivos de otras edades.

Ante todo esto, Xesc incrusta la realidad de que, más allá de la imagen de la UE como un “cementerio de elefantes, es decir, una organización muy vetusta”, a nivel europeo, hay políticas de juventud mucho “más robustas que la mayoría de los estados miembros”, entre ellos el programa Erasmus plus.

El papel de la educación y los medios de comunicación

Ligado a ese rechazo juvenil hacia la política, Castillón añade que esa negativa se debe, en parte, “al desconocimiento de lo que realmente afecta la política al ser individual”. Todos coinciden en que la educación en materia de la Unión Europea e instituciones llega tarde y es escasa.

Esta carencia comunicativa europea evidencia, según Sánchez, la ausencia de un relato emocional. “A nivel nacional, tenemos esos relatos emocionales que te facilitan la comprensión de su funcionamiento, pero en Europa el relato es muy técnico”, sentencia Sánchez.

Ferrer asocia esa escasez de información con la falta de comunicación de la Unión Europea a nivel exterior y con la complejidad de sus instituciones, mientras que Cuena agrega que la divulgación del proyecto europeo “debería ser transmitida a través de la educación, que debería llegar a todas las personas, pero también mediante la prensa”.

Poner en valor las ventajas de la UE

“Ya estamos en Europa, ya lo tenemos dado y yo creo que por eso no se valora lo que la UE nos ha aportado”, así es como Xesc sentencia la realidad de que, a pesar de ser los jóvenes los que han vivido desde el minuto cero de su vida las ventajas europeas, pero después son también los que no votan. “Sencillamente como hemos nacido con ello, no lo valoramos”,

“La abstención juvenil bajará por que las elecciones europeas coinciden con las municipales y locales, nada más” comenta. “Un español dice con orgullo ser de España, pero parece que ese sentimiento europeo no existe”, finaliza Cuena haciendo ver la trascendencia de lo que en Europa se ha alcanzo.

¿Qué fue la crisis para los jóvenes?

En cuanto a esa crisis económica, que ha debilitado muchos sectores, Castillón afirma que siempre habrá otra crisis. “Esta ha sido la primera que vivimos juntos y aunque ha sido duro, la hemos superado. La próxima vez lo haremos mejor”, cuenta con un espíritu positivo, a lo que Ferrer rompe la magia preguntando “¿Cómo hubiese afectado la crisis a España sin la UE?”.

Todos coinciden en que las políticas de austeridad que se tuvieron que imponer han dañado, pero mantienen una buena actitud ante ello y ven en Europa “posibilidades, no lastras”. Algo de lo que podemos aprender podría ser la revisión de las funciones del Banco Central Europeo. “Tal vez deberíamos darle más funciones sociales y que su única tarea no sea la sostenibilidad del euro sino también el crecimiento económico. Aunque esto es como en casa” “cuando nos hemos gastado todo, hay que apretarse el cinturón. La UE debe ser como una familia unida”, puntualiza Cuena.

La beca Erasmus

¿Qué ha significado la dotación Erasmus para Europa? Uno de sus mayores logros, coincidían todos. Pero en lo que también coinciden es en la falta de recursos para ello. “Yo no lo hice porque sabía que iba a ser una carga para mis padres, eso no puede ser así”, admitía Xesc.

“Debería ser algo mucho más fácil de realizar y además extendido a todos los sectores no solo al universitario, si no lo convertiremos en algo elitista”.

“Con la cantidad de proyectos europeos que tenemos... debemos utilizarlos y darles más importancia”, dictamina Castillón.

Las conclusiones que se sacan tras este coloquio es que los jóvenes no se han rendido. Aun queda mucha Europa que dar y una infinidad de proyectos pro llevar a cabo. Desde LA RAZÓN queremos animar al colectivo entre 18 y 25 años a que no se rindan. La UE no ha de ser un proyecto del pasado si no uno de futuro y como dicen Xesc, Alberto, Cristian, Ángel y Andrés, juntos somos más fuertes.