Macron sigue los pasos de Reino Unido al enviar misiles franceses "Storm Shadow" a Ucrania

Y tras Reino Unido, todo apunta a que Francia también suministrá a Ucrania con misiles de mayor alcance, como los "Storm Shadow" británicos. Una vez más, parece que Londres lleva la voz cantante en la entrega de armamento a Kyiv. Estos misiles donados por Reino Unido ya han sido probados este fin de semana con efectos devastadores contra las fuerzas rusas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha suministrado al Ejército ucraniano obuses autopropulsados Caesar, misiles antitanque Milan, misiles antiaéreos Mistral, así como vehículos blindados ligeros conocidos como AMX-10 RC. Sin embargo, el Gobierno francés no ha donado misiles con un alcance para atacar territorio ruso.

Pero durante una entrevista anoche en la cadena TF1 info, el telediario de máxima audiencia, Macron ha confirmado que enviarán este tipo de cohetes. "Hemos decidido enviar además de eso, nuevas municiones, nuevos misiles que tengan un alcance que permita a Ucrania resistir y liderar esta (próxima) contraofensiva".

Sin embargo, Macron insistió en que el material entregado por Francia no puede usarse para atacar a Rusia directamente.

"Es importante señalar que no estamos en guerra con Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a resistir la agresión rusa. Esto significa que no entregamos armas que puedan utilizarse para alcanzar suelo ruso o atacar directamente a Rusia", indicó Macron. El presidente galo también reconoció que algunas armas no pueden ser entregadas a Kyiv porque están destinadas a proteger a la propia Francia. "A veces tenemos que imponer límites", señaló.

Los medios ucranianos destacan que Francia sigue avanzando dentro de estos límites y ayudando a Ucrania a resistir mediante la entrega de equipos eficaces como obuses César y tanques ligeros. "Además de eso, entregaremos otros equipos, municiones y misiles con un alcance que permita a Ucrania resistir y llevar a cabo la contraofensiva", dijo Macron, aclarando que no hablaba de jets, sino de "misiles y entrenamiento". No dio más detalles sobre qué tipo de misiles podría recibir Ucrania.

El equivalente francés a los "Storm Shadow" es el SCALP-EG, que significa "Sistema Autónomo de Misiles de Crucero de Largo Alcance - Propósito General". Aunque el mandatario no entró en detalles, los medios británicos y ucranianos hablaron de estos misiles.

Cabe recordar que la semana pasada, Reino Unido confirmó que había entregado misiles de crucero aire-tierra de largo alcance. Los misiles "Storm Shadow" que usa la Royal Air Force, tiene más de 500 kilómetros de alcance.

El "Storm Shadow" es perfecto ya que es es fácilmente adaptable a cualquier tipo de avión, por lo que podrían ser lanzados desde los aviones ucranianos de fabricación soviética, ya sean bombarderos Su-24 o cazas MiG-29 o Su-27.

Según la prensa británica, estos misiles podrían alcanzar Crimea y atacar el crucial puente que une Rusia con la Ucrania continental. Asimismo, estas armas guiadas de precisión, con un precio de unos 2,3 millones de euros.

También ayer, Macron confirmó que Francia formará a pilotos ucranianos. Y una vez más puntualizó que eso no significa que se vayan a entregar cazas. "Hemos abierto la puerta para formar pilotos" y para que esta formación pueda empezar de manera inmediata.