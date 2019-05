Maduro, a un periodista: “Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación”

Jorge Ramos, periodista de la cadena norteamericana Univisión, tuvo acceso a Nicolás Maduro y acudió a hacerle una entrevista el pasado 24 de febrero al palacio de Miraflores, un mes después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela.

Ramos es un periodista famoso, una referencia en su cadena televisiva y también dentro del sector periodístico en México. En aquella ocasión sus preguntas incisivas al líder chavista fueron tomadas por éste como una provocación.

Así que a los 17 minutos de entrevista Maduro cortó por lo sano. Acabó la conversación y al periodista y a su equipo le fueron requisados las cámaras y las tarjetas de memoria. Ahora, Ramos ha conseguido hacerse con aquella grabación que le fue sustraída gracias a “una filtración”. Este fin de semana será emitida la entrevista íntegra en su cadena.

En ella Maduro se muestra incómodo cuando el entrevistador le pregunta por la lista de presos políticos en Venezuela y le saca unas hojas con los nombres de los detenidos, a lo que el mandatario le responde: “Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación". En ese momento termina la entrevista.



La tensión había aparecido antes, desde la primera pregunta, cuando Ramos le inquiere al dirigente: "Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento opositor) usted es un dictador", le dijo el periodista. Maduro contesta entonces agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: "Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros".

El líder chavista le dice: "Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar", señala.



Univisión asegura que Jorge Ramos usó con Maduro el mismo estilo incisivo con el que suele conducir sus entrevistas a políticos y otras figuras de poder, “su marca personal en décadas de carrera”.

Ramos estuvo retenido junto a su equipo más de dos horas en el palacio presidencial en Venezuela, después de que el mandatario se levantase abruptamente de la entrevista. En unas declaraciones a los medios cuando sucedieron los hechos, Ramos dijo que lo que pasó muestra la "naturaleza dictatorial" de Maduro y le pidió que emitiera la entrevista que le "robó".