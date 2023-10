Manifestantes en favor de Palestina toman el Capitolio de los Estados Unidos

Una manifestación tanto dentro como fuera del Capitolio de los Estados Unidos tuvo lugar este miércoles con el propósito de demandar un cese al fuego en Gaza y poner fin al lo que algunos carteles describían como un "genocidio" por parte de Israel en Palestina.

Esta protesta fue organizada por el grupo progresista "If not now", que está formado por judíos estadounidenses comprometidos en contra de la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Dicho grupo también organizó una manifestación similar el martes frente a la Casa Blanca. La organización "If not now" convocó a la manifestación bajo el lema "Los judíos dicen 'Alto el fuego en Gaza' ahora" y eligió el Capitolio como lugar de la protesta para que los legisladores escucharan de manera clara su petición.

En concentraciones pasadas, otros manifestantes prendieron fuego al consulado americano en el Líbano, como también al israelí en la capital turca.

Parte de la protesta se desarrolló dentro del edificio Canon, que alberga las oficinas de algunos legisladores. Algunos de los manifestantes se sentaron en el suelo con grandes pancartas que exigían un alto el fuego. Como resultado, algunos de ellos fueron detenidos. La Policía del Capitolio indicó que advirtieron a los manifestantes que cesaran la protesta, y cuando no cumplieron, procedieron a realizar arrestos. Se mencionó que tres personas enfrentan cargos por agresión a un agente, aunque no se proporcionó el número total de arrestos. Según reportes de medios como la cadena CBS News, se realizaron alrededor de 300 detenciones en total.

La manifestación ocurría la misma jornada en la que el presidente estadounidense, Joe Biden, viajó a Israel y respaldó la versión israelí sobre la explosión ocurrida un día antes en un hospital de Gaza, que atribuyeron a un cohete fallido de la Yihad Islámica. Biden también logró persuadir a Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria básica a Gaza desde Egipto.