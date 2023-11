El mayor error de Ucrania al intentar derrotar a Rusia en la guerra, según un combatiente ucraniano

Más de veinte meses después de que comenzara la invasión rusa a Ucrania, los combates continúan en territorio ucraniano. La contraofensiva de Kyiv, ayudado por los países occidentales, ha ido ralentizando los ataques rusos y consiguiendo reconquistar territorios. Aunque algunos combatientes de las fuerzas ucranianas creen que ha habido errores, asegurando que la guerra ha entrado "en punto muerto" al intentar derrotar a Moscú.

Y es que, aunque la lucha continúa, el fin de la guerra parece no llegar. Valery Zaluzhny, uno de los combatientes, explicó a The Economist cuál ha sido el principal problema. "Rusia ha perdido al menos 150.000 personas", dijo. En abril, según los documentos del Pentágono, se estimaba que Moscú habría sufrido entre 189.000 y 223.000 bajas, tal y como indicaba The Independent. Los documentos revelaron que se creía que entre 35.500 y 43.000 soldados rusos habían sido asesinados desde que comenzó la invasión.

"Es una cifra que en cualquier otro país se habría acabado el conflicto", explicaba a The Economist. Zaluzhny admitió que el conflicto era similar a la Primera Guerra Mundial, explicando que la tecnología tanto que había llevado al conflicto hasta el estancamiento.

"La cuestión es sencilla, hemos visto todo lo que el enemigo está haciendo y ellos ven todo lo que nosotros hacemos. Para poder superar este bloqueo, necesitamos algo nuevo", añadía Zaluzhny.

Este lunes, la 128 Brigada Separada de Infantería de Montaña del Ejército ucraniano reconoció haber sufrido diecinueve bajas en un ataque ruso con misil en la región de Zaporiyia (sureste), una declaración prácticamente inédita en una guerra en la que ambos bandos evitan ofrecer información sobre las pérdidas propias. El ataque se habría producido, según medios locales, durante un acto de entrega de condecoraciones llevado a cabo cerca del frente con motivo de la celebración de una efeméride militar. La convocatoria de una ceremonia así en una zona bajo permanente observación del enemigo ha provocado fuertes críticas en Ucrania.