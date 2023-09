"Chile vivió en 1973 una realidad muy similar a la de España en 1936"

Ulises Carabantes (1967), ingeniero industrial y autor de varios libros como "Fernando de Magallanes 500 Años", aborda en su nuevo ensayo «Chile 1973. Historia de una crisis» (Almuzara) los hechos sustanciales del periodo comprendido entre junio de 1965 y el 11 de septiembre de 1973, cuando Salvador Allende se suicidó durante el golpe militar que llevó a Augusto Pinochet al palacio de La Moneda. «Fueron los años en que se tomaron las decisiones que socavaron de forma gradual pero constante la institucionalidad democrática chilena», afirma. Carabantes asegura haber escrito "con objetividad y sin buscar satisfacer el paladar político histórico de nadie". La obra, explica, "muestra una cruda realidad en cuanto a errores que los políticos y, en particular la izquierda gobernante fueron cometiendo hasta destruir la democracia chilena".

¿Cómo fueron los diez años previos al golpe en la historia de Chile? ¿Qué avances había hecho el país?

Creo que el hito más importante que ocurrió en la década previa al golpe militar de septiembre de 1973 fue la reforma agraria bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al iniciarse este proceso en el mundo agrícola, Chile importaba por año ciento cincuenta millones de dólares en alimentos, cifra que justificaba en gran medida la reforma que comenzaba a implementar el gobierno demócrata cristiano, la que estipulaba el cambio de propiedad de aquellos predios sin producir y de una superficie superior a ochenta hectáreas y que lamentablemente fue desvirtuada durante el gobierno de la unidad popular de Salvador Allende. En 1972; con Allende gobernando en La Moneda, la cifra de importación de alimentos subió a cuatrocientos cincuenta millones de dólares, porque el programa de la unidad popular estipulaba la confiscación de predios agrícolas en producción, entregando la responsabilidad de mantenerlos a activistas políticos que de trabajo agrícola nada sabían. En cuanto a la nacionalización de la gran minería del cobre que estaba en En cuanto a la nacionalización de la gran minería del cobre que estaba en manos de empresas estadounidenses, fue un factor de mayor recaudación para el Estado de Chile, pero en el largo plazo, pues en el gobierno de Allende tuvo como consecuencia un efecto contrario, menor cantidad de divisas y menor flexibilidad en la obtención de financiamiento por parte del fisco chileno.

¿Cómo fue el gobierno de la Unidad Popular a partir de 1970? ¿Se había ido polarizando como sucedió en la España de la República previa al golpe de 1936?

El gobierno de la Unidad Popular estuvo colmado de contradicciones. Quiso avanzar en profundos cambios sin tener el apoyo mayoritario de los chilenos para tal cometido. Solo un 36% de los chilenos votó por Salvador Allende y su programa, es decir, solo un 36% de los chilenos se pronunció «a favor del reemplazo urgente de la actual sociedad», como decía el programa de la UP y un 64% se pronunció en contra. La Unidad Popular le dio unilateralmente un carácter plebiscitario a la elección presidencial de 1970; plebiscito que perdió. Sumado a lo anterior, vale destacar que el gobierno de Salvador Allende socavó la institucionalidad chilena y la economía al tomar pésimas decisiones en ambos ámbitos. En lo institucional el mismo Allende no tuvo problemas en reconocer a principios de 1971 que no respetaría la Constitución, cuando se refirió al acuerdo firmado con la Democracia Cristiana para que este partido le diera su apoyo en el Congreso Nacional en el proceso de elección presidencial de 1970. En lo económico, el gobierno de Allende introdujo lo que el sistema productivo de un país no requiere para su buen funcionamiento: incertidumbre. En consecuencia, el gobierno de Allende desarmó institucional y económicamente a Chile. Todo esto contribuyó para que la sociedad chilena se fuera polarizando, creándose dos bloques irreconciliablemente enfrentados, lo que llevó a Chile al borde de la guerra civil. Poco a poco, la democracia perdió valoración en todos los sectores, tornándose cada vez más evidente que el enfrentamiento en que estaba la sociedad chilena no se resolvería por la vía democrática. Chile vivió en 1973 una realidad muy similar a España de 1936; con la diferencia que el golpe militar en España fue dado parcialmente por las fuerzas armadas y no por la totalidad de éstas, desencadenándose la guerra civil, lo que no ocurrió en Chile en 1973; con una intervención militar monolíticamente unida y encabezada por los altos mandos institucionales.

¿Cómo se preparó militarmente el Partido Socialista ante la previsible amenaza de un golpe de Estado?

El partido socialista abrazó la vía armada desde 1967; cuando faltaban aún tres años para que Salvador Allende llegara a ser presidente de Chile. Desde ese año este partido comenzó a formar cuadros paramilitares, los que muchas veces tuvieron doble militancia en el MIR. Muchos de los integrantes de estos grupos paramilitares marxistas fueron a recibir preparación en Cuba, lo que se acentuó durante el gobierno de Salvador Allende. El partido socialista se preparaba militarmente para derrotar la reacción de la burguesía frente al intento de la izquierda de instalar la anunciada dictadura del proletariado.

¿Por qué Allende no escuchó las voces de alarma de Washington, que anticipaban el rechazo más absoluto de EEUU a tolerar un Chile socialista por el «mal» ejemplo que sería para la región y el resto del mundo?

Allende no hizo caso de la advertencia que muchos le hicieron respecto de la oposición que Estados Unidos levantaría frente a la instalación en Chile de un gobierno marxista leninista, pro cubano y pro soviético, en el marco de la llamada guerra fría, porque entendía que su base de apoyo era la izquierda, comunistas y socialistas, ambos partidos marxistas leninistas y ante éstos, él debía mostrarse no como un político reformista, sino como un verdadero revolucionario de carácter redentor del pueblo. Y mostrarse como «anti imperialista», es decir, anti Estados Unidos, reforzaba esa imagen que Salvador Allende quería entregar a su base de apoyo. Estados Unidos comenzó su trabajo para intervenir el proceso electoral chileno de 1970 inmediatamente conocidos los resultados del 4 de septiembre de ese año, con el marxista Salvador Allende ganando la elección con una pequeña mayoría relativa sobre el independiente de derecha Jorge Alessandri. Se buscó interrumpir el proceso electoral que terminaría con el pronunciamiento del Congreso Nacional cincuenta días después, el 24 de octubre. La acción que se llevaría a cabo sería el secuestro del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, con el fin de crear un estado de conmoción nacional y la intervención de las fuerzas armadas, terminando abruptamente el gobierno de Eduardo Frei, saliendo éste del país, quedando como presidente de la república el vicealmirante Hugo Tirado Barrios. Frei saldría incólume de la maniobra, como una víctima de la supuesta acción terrorista de izquierda y de la toma del poder por parte de las fuerzas armadas, sin que nadie cuestionara su calidad de demócrata. El almirante Tirado, después de calmada la situación, llamaría a nuevas elecciones, a las que se podría presentar Eduardo Frei. En esta operación Estados Unidos aportó dinero y armas; finalmente no terminó con el secuestro de Schneider, sino con su asesinato a manos de un comando de derecha. Posteriormente, durante el gobierno de Allende, Estados Unidos tuvo acciones visibles, como el embargo del cobre chileno en los puertos del mundo y la organización de acciones para negar el crédito a Chile en el sistema financiero internacional y acciones encubiertas, como el financiamiento de la oposición chilena anti marxista.

¿Quiénes fueron los principales responsables del quiebre del sistema en 1973?

El principal responsable del quiebre institucional en Chile en 1973 es Salvador Allende, pues él era el presidente de la república, el jefe supremo de la nación, como así lo definía la constitución de 1925. Allende entregó su gobierno, inconstitucionalmente, antes de iniciar su mandato, en manos de un comité político que nadie eligió para gobernar Chile, el que se transformó en un verdadero gobierno de facto. Fue Allende quien recibió constitucionalmente la presidencia de la república, quien hizo trizas la economía chilena, creando incertidumbres, en las industrias y en el agro y con la emisión descontrolada de papel moneda que llevó a Chile a una inflación galopante nunca antes vista.

¿El final de Allende, con el suicidio y su postura de fidelidad hacia sus principios, ensombrecen sus errores para la posteridad?

Para empezar a responder esta pregunta, cabe esta otra pregunta, ¿cuáles eran los principios de Salvador Allende? Respecto del suicido mismo, no me referiré, pues es un acto de entera decisión personal.

¿Cuál fue el impacto cultural y político del golpe en el extranjero, especialmente en Europa?

A Salvador Allende se le ve como un icono, un ejemplo a seguir por la socialdemocracia mundial. Me pregunto, ¿cómo puede ser así, si Salvador Allende se declaraba marxista leninista? Para el marxismo leninismo un socialdemócrata era tan enemigo como lo era un nazi, así, tal cual. Entonces creo que el impacto cultural, el martirologio de Salvador Allende es visto erróneamente como un sacrificio para salvar el sistema democrático republicano, cuando en realidad lo que hizo Salvador Allende durante su gobierno fue socavar, destruir, el sistema democrático republicano chileno, lo que por lo demás estaba escrito como objetivo en su programa de gobierno y que había sido aprobado anteriormente como objetivo político del Partido Socialista de Chile en los congresos de 1965 y 1967. Entonces, todo lo que uno puede observar como visión en Europa de lo sucedido en Chile en 1973 en mi opinión no es más que producto de la desinformación muy generalizada existente.