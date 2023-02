Biden avisa que EEUU defenderá su soberanía ante una amenaza China y Xi replica que se avecinan "tormentas peligrosas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes por la noche de que si China amenaza a la soberanía de su país actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio de EE.UU la semana pasada. Su homólogo, el presidente chino Xi Jinping también pronunció un discurso con varias referencias a la rivalidad tecnológica, económica y militar entre ambos países.

"Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos", dijo en su discurso del estado de la Unión.

Biden aseguró que en su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, celebrada en Bali el pasado mes de noviembre en paralelo a la cumbre del G20, le dijo que lo que debían buscar entre ellos es "competencia, no conflicto".

Y dijo que no piensa pedir perdón por apostar por esa competencia e "invertir para hacer Estados Unidos fuerte" y apostar por la innovación, por industrias que definirán el futuro y que China trata de dominar.

Defendió además seguir invirtiendo, junto a sus aliados, para proteger las tecnologías avanzadas e impedir que se utilicen contra EEUU, y modernizar las fuerzas armadas para salvaguardar la estabilidad y evitar las agresiones.

Biden consideró que Estados Unidos tiene en este momento "la posición más fuerte en décadas para competir con China o con cualquier otro en el mundo".

Y aunque reiteró su disposición a trabajar con China insistió en que no permitirá que vulnere la soberanía estadounidense. Además, recalcó que en los últimos dos años -en los que el mundo ha pasado la pandemia de la Covid19- las democracias se han vuelto más fuertes, y no más débiles, mientras las autocracias "se han vuelto más débiles, y no más fuertes".

Las ya complicadas relaciones entre Estados Unidos y China se han tensado considerablemente en los últimos días después de que se descubriera un globo espía chino sobrevolando el territorio estadounidense.

Biden tuvo conocimiento de la existencia del globo hace una semana y el Pentágono lo confirmó el pasado jueves. El globo atravesó el país durante varios días y fue abatido el sábado cuando estaba ya sobre el Atlántico.

La aparición del globo provocó que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, suspendiera su viaje a Pekín. Una visita que Estados Unidos había vendido como una oportunidad para relajar las tensiones, limar asperezas y evitar que la competencia o las disyuntivas entre ambos países puedan acabar en un conflicto. EFE que "La invasión de [el mandatario ruso, Vladímir] Putin ha sido una prueba para los siglos. Una prueba para Estados Unidos. Una prueba para el mundo", expresó en su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso.

La respuesta de Xi Jinping

En paralelo al discurso del estado de la Unión de Joe Biden, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, advirtió durante un discurso pronunciado en una sesión de estudio de la formación que el país asiático "inevitablemente" va a afrontar "tormentas peligrosas", en un contexto de fuerte tensión con Estados Unidos.

En el discurso, Xi reconoció que "la modernización china, que es un proyecto sin precedentes, inevitablemente enfrentará todo tipo de riesgos, desafíos, dificultades e incluso peligrosas tormentas, algunos de los cuales podemos prever pero otros no".

Xi invocó el "indomable espíritu de lucha del PCCh" a fin de "abrir nuevos horizontes para nuestra causa". El presidente chino enfatizó que el gigante asiático tiene "su propio modelo de desarrollo" que "evita el mito de que la modernización es igual a la occidentalización".

Asimismo, pidió al Partido "esfuerzos para lograr una mayor eficiencia que la del capitalismo, al mismo tiempo que se mantiene más eficazmente la equidad en la sociedad". Se trata de las primeras declaraciones públicas de Xi desde el episodio del supuesto globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos y que ha provocado una nueva crisis política entre ambas potencias que ha hecho volar por los aires cualquier intento de distensión en un clima de creciente desconfianza mutua.