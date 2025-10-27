Milei tras triunfo electoral: "El nuevo Congreso será fundamental para el cambio de rumbo"

El presidente argentino, Javier Milei, anticipó, tras el triunfo en los comicios legislativos de su partido, La Libertad Avanza (LLA), que "el nuevo Congreso será fundamental para asegurar el cambio de rumbo" y anunció que hará importantes reformas.

"Durante los próximos dos años tenemos que avanzar el camino reformista que emprendimos", dijo el mandatario ultraderechista, al destacar que los proyectos que impulsará son necesarios para "consolidar el crecimiento y el despegue de la Argentina".

"A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina", añadió, poco después de conocerse que su partido ganó las elecciones con el 39 % de los votos y obtuvo una amplia diferencia respecto a la peronista Fuerza Patria y sus aliados, con el 29,4 %.

Milei se mostró exultante ante el grupo de seguidores que lo acompañaba en el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires y consideró que el Gobierno pasó "el punto bisagra" y comenzará ahora "la construcción de la Argentina grande".

"No solo vamos a defender las reformas ya hechas sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan", agregó el mandatario, que antes de los comicios había anticipado su voluntad de avanzar con importantes reformas, principalmente en el plano laboral y fiscal, como parte de su plan de ajuste.

"Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina", consideró el presidente, que celebró que parte importante de la población escogiera "persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento".

Con el resultado de este domingo, el oficialismo alcanzará el objetivo de un tercio de la Cámara Baja trazado por el propio Gobierno con el fin de sacar adelante sus proyectos y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

En el Senado, La Libertad Avanza triunfó en seis de los ocho distritos que renovaban escaños en la Cámara Alta y triplicó así la cantidad de escaños que poseía, aunque sin llegar al tercio. EFE