Real Madrid - FC Barcelona, en directo hoy: ambiente, alineaciones y última hora del Clásico de LaLiga
Los blancos y los azulgranas se miden en un duelo donde está en juego mucho más que el liderato.
Real Madrid - FC Barcelona: Última hora del Clásico, jornada 10 de LaLiga EA Sports
Máxima tensión: del Caso Negreira a la Superliga pasando por Miami
Distintos frentes como el partido en Miami han vuelto a abrir la brecha institucional entre Real Madrid y FC Barcelona. Durante años las relaciones han sido especialmente buenas entre Florentino Pérez y Joan Laporta en busca de relanzar económicamente a sus equipos ante la llegada de 'nuevos ricos' al primer nivel mundial, pero ahora las posiciones están mucho más separadas y prácticamente enfrentadas por diversos temas que han ido marcando la actualidad del mundo del fútbol.
¿Cuánto cobra Soto Grado por arbitrar el Clásico?
El riojano vuelve a pitar un duelo entre Real Madrid y Barcelona tras haber recibido críticas de ambos equipos.
Soto Grado no lo tendrá fácil, en un encuentro que el presidente del FC Barcelona ya se encargó de calentar. El día después de la expulsión de Hansi Flick por parte de Jesús Gil Manzano en el minuto 90 del Barça-Girona, aún con 1-1 en el marcador, Joan Laporta se dejó ir con un mensaje duro al ser preguntado por un socio en la Asamblea General Ordinaria si considera que hay una mano blanca. "Si no hay una mano blanca, se parece mucho", afirmó.
Hoy todas las miradas estarán sobre él ya que cualquier acierto o error puede ser clave en resultado.
El liderato en juego
Real Madrid y FC Barcelona disputarán el primer Clásico de la temporada con el liderato de LaLiga en juego. En caso de victoria culé, el Barça se iría un punto por encima de los blancos en la clasificación.
El Real Madrid invoca a Bellingham
El Barça calienta motores
Duelo de millonarios en el Bernabéu con un dato sorpresa
Hoy el mundo se detiene para ver, una vez más, uno de los partidos más importantes no solo del campeonato patrio sino del planeta. Real Madrid y Barcelona se miden en un nuevo clásico - y ya van 261 duelos históricos, 190 en LaLiga - en el que está en juego mucho más que el liderato. Ambos llegaban con escasa diferencia, sólo dos puntos de ventaja para el Real Madrid, quien lidera la tabla de clasificación desde el último pinchazo del Barça en Sevilla.
Un duelo de alto voltaje en el que todas las miradas estarán sobre dos futbolistas que se han convertido en referentes de sus equipos por méritos propios: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
¿Quién gana más Lamine o Mbappé? El francés es el cuarto jugador con más ingresos del mundo pero hay un dato económico de peso en el que la perla culé ya lo supera.

El bautizo de Xabi Alonso
Xabi Alonso se estrena en un Clásico como entrenador pero lo has vivido como jugador.
El tolosarra vivió la tensa época de los Mourinho contra Guardiola y ahora busca su primera gran victoria tras el tropiezo en el derbi. Un dato sobre los estrenos preocupa especialmente a los madridistas.
18 años y dos maneras de entender un Clásico
Lamine Yamal y Cubarsí, dos maneras de tener 18 años antes del Clásico: Cubarsí afronta su sexto Clásico desde la prudencia, mientras Lamine Yamal jugará el octavo en el centro del huracán...

El último recado de Lamine Yamal para calentar el Clásico
Protagonista absoluto durante los últimos días, el futbolista ha querido lanzar un último dardo al equipo blanco. La joven perla blaugrana se mueve bien en ambientes hostiles. La tensión le motiva y, por eso, no ha dudado ni un segundo en rociar de gasolina y prender fuego a las horas previas al clásico.
Lamine ha publicado una historia en su Instagram en la que se le ve celebrar un gol ante el Madrid en el 0-4 liguero de la temporada pasada con la afición blanca de fondo y también ha publicado un un vídeo con algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Barça y un mensaje que dice lo siguiente:
"El jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera pasión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él, para su gente y para su barrio. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo".
¿Quién arbitra el duelo entre blancos y culés?
El colegiado riojano César Soto Grado ha sido el designado para dirigir hoy en el Estadio Santiago Bernabéu el Clásico de LaLiga EA Sports 2025-2026 entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Soto Grado, de 45 años, pitará el segundo partido de su carrera entre el conjunto madridista y el blaugrana después de hacerlo en la temporada 23-24, también en el Santiago Bernabéu, con victoria del equipo local por 3-2.
El riojano ha pitado al Real Madrid en 22 ocasiones, 20 en el campeonato doméstico, la final de la Supercopa de 2022 ante el Athletic Club y una en Copa del Rey, con 14 triunfos madridistas, dos derrotas y seis empates; mientras que 14, una de ellas en la Copa del Rey, han sido las veces que lo ha hecho con el FC Barcelona, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas.
Hagamos historia: Lo que cuentan los escudos de Real Madrid y Barcelona
Llega uno de los partidos más importantes de la temporada de la LaLiga EA Sports: un nuevo Clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid con mucho más que el liderato en juego. La primera vez que FC Barcelona y Real Madrid se midieron en La Liga fue el 17 de febrero de 1929. El encuentro se disputó en Les Corts, en la segunda jornada del torneo liguero, y los merengues vencieron 1-2 con doblete de Morera. Desde entonces suman ya 261 duelos históricos, 190 en LaLiga.
Hoy el mundo orbita en torno al clásico entre dos de los equipos más poderosos del planeta. Repasamos su increíble historia a través de su escudos.
Un Clásico con bajas
Para el partido, ambos equipos llegan con bajas sensibles, aunque el mayor perjudicado es el F.C. Barcelona. Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, Gavi y Joan García, todos por lesión. Tampoco estará Raphinha que se ha resentido de su lesión y podría perderse varios partidos más.
Por su parte, el Real Madrid también se ve afectado. No estarán Rüdiger, Alaba y Ceballos. Huijsen regresar de titular y hay dudas con Asencio.
Estos son los onces posibles
Real Madrid
Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mastantuono y Mbappé.
F.C. Barcelona
Szczesny, Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Rashford y Ferrán Torres.
¿Dónde puedes verlo y a qué hora?
El partido tendrá lugar este domingo y comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2, de la plataforma DAZN. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).
BUENOS DÍAS!!! comenzamos a contarte la última hora del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, que se disputa en el Santiago Bernabéu.
