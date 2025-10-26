Precio de la luz hoy, domingo 26 de octubre, por horas: hoy podrás hacer los tápers sin preocuparte por el horno

Nuevo respiro en el precio medio de la luz para este domingo 26 de octubre. Según los datos del Operador de Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio del megavatio hora (MWh) para este domingo 26 será de 51,28 euros en el mercado mayorista.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 26 de octubre?

En esta ocasión, la mañana dará un respiro. Solo tendrás que estar atento al caer la tarde, cuando se vaya el sol: como es habitual, será a partir de las 19:00 cuando el megavatio hora mayorista empiece a disparar su precio. Será en ese momento, de hecho, cuando se acerque a los 100 euros y supere esa cifra entre las 20:00 y las 21:00 horas, el momento a evitar si tienes que encender electrodomésticos de alto consumo.

Por el contrario, el valle de precios será amplio. Puedes aprovechar entre las 11:00 y las 17:00 para hacer la colada o cocinar los tápers de la semana, ya que en ese lapso de tiempo el MWh estará por debajo de los 10 euros. En concreto, el momento más barato del día será entre la una de la tarde y las dos. 1,67 euros por MWh.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 26 de octubre