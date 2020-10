Miles de personas se despiden frente a su casa

Miles de personas se han congregado esta noche frente a la vivienda donde ha fallecido el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, a los 95 años, para despedir con música, flores y banderas al héroe del "antiapartheid".

Medios locales e internacionales se reunieron frente al domicilio de Mandela, en el barrio de Houghton de Johannesburgo, tras conocer que allí se había convocado una reunión familiar urgente a última hora de la tarde de ayer.

Horas antes de la comparecencia del actual presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en la que anunció la muerte de Mandela, dos de las nietas del exmandatario y una amiga cercana de la familia, Bantu Holomisa, fueron vistas entrando a la casa.

Pese a los rumores que desataron estas visitas, uno de sus nietos, Madla Mandela, negaba después que se estuviera produciendo una reunión familiar relacionada con el empeoramiento de la salud de su abuelo.

"No, no he oído nada sobre eso", declaró a la agencia sudafricana Sapa.

Agitando banderas, con cámaras de fotos, flores, canciones y bailes, centenares de personas de distintas razas y religiones homenajean al gran héroe sudafricano.

"Nuestro Tata -papá, en lengua zulú- ha sido liberado 95 años después de observar cómo diferentes razas se han juntado frente a su casa", comenta en Twitter una vecina de Johannesburgo.

"En la Avenida 14 de Houghton. Los próximo siete días van a ser así, celebrando a Mandela con dignidad", avisa una de las asistentes a esta reunión espontánea.

A gritos de "Nelson Mandela, Nelson Mandela", el tranquilo barrio del expresidente sudafricano ha sido tomado también por los coches, que no pueden acceder a la calle donde el exmandatario pasó sus últimos días porque ha sido cortada.

Hasta las 20.50 horas de ayer, Mandela recibió tratamiento en su domicilio, convertido en una unidad de la UCI desde que fuera trasladado allí el pasado 1 de septiembre, procedente del hospital de Pretoria donde estaba hospitalizado.

Madiba fue ingresado en estado grave el 8 de junio por una recaída de una infección pulmonar, y su estado pasó a ser crítico el 23 de junio.

Mandela se convirtió en 1994 en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, y lideró junto a su antecesor en el cargo y último líder del régimen racista del "apartheid", Frederik De Klerk una transición democrática que evitó una guerra civil entre blancos y negros en el país austral.