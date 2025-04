Los milicianos chinos capturados en Ucrania: «Quería ganar dinero, pero no esperaba terminar en la guerra»

Wang Guangjun y Zhang Renbo, nacidos en 1991 y 1998, fueron los primeros ciudadanos chinos capturados mientras luchaban en las filas del ejército ruso en territorio ucraniano. Su captura fue anunciada por el presidente Volodimir Zelenski a principios de abril. Esta semana, en una rueda de prensa organizada por la agencia de noticias «Ukrinform», revelaron algunos detalles sobre su reclutamiento y pidieron regresar cuanto antes a China.

Wang explicó que estaba en TikTok cuando vio un anuncio para unirse al ejército ruso. Después de perder su trabajo el verano pasado, le interesó la oferta, especialmente porque, según dijo, el servicio militar es considerado «prestigioso» en China.Un reclutador con el que Wang se puso en contacto le dijo que un recluta chino podría ganar entre 200.000 y 250.000 rublos rusos al mes (entre 2.000 y 3.000 dólares) en el ejército ruso, lo cual es más alto que el salario medio en China. El reclutador también le prometió cubrir su viaje a Rusia y ayudarlo a obtener los documentos necesarios, según reveló Wang.

Pero eso nunca se concretó, afirmó. Más tarde, agregó, los rusos le quitaron su tarjeta bancaria y su teléfono, por lo que Wang no podía gestionar el dinero que estaba ganando. El otro soldado capturado, Zhang, contó que provenía de una familia adinerada y que trabajaba como bombero y rescatista. Dijo que llegó a Rusia en diciembre y que al principio le ofrecieron un trabajo en la construcción, pero que finalmente fue reclutado para el servicio militar. «Quería ganar dinero, pero no esperaba terminar en la guerra». Ambos aseguraron que no tienen ninguna conexión con el gobierno chino y que firmaron un contrato con el ejército ruso por su propia voluntad. Según comentan, pasaron por Moscú, Rostov del Don y Donetsk, en el este de Ucrania ocupado por Rusia, antes de llegar al campo de batalla.

Según Wang, también fue colocado en un campamento con personas de otras nacionalidades, presumiblemente de Asia Central, Ghana e Irak.

Wang comentó que habría sido difícil escapar una vez que se alistó, ya que el control en el campo de entrenamiento era muy estricto. También afirmó que no mató a ningún soldado ucraniano y que solo había pasado tres días en la línea del frente cuando fue capturado.

Zhang, por su parte, dijo que no había visto a ningún soldado ucraniano hasta el momento en que fue capturado. Ambos ciudadanos chinos criticaron a Rusia durante la conferencia de prensa y desalentaron a sus compatriotas de ir a la guerra por ese país.