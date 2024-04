El ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, presenta su dimisión

Humza Yousaf, responsable del Ejecutivo de Edimburgo, ha presentado este lunes su dimisión apenas trece meses después de asumir el cargo agravando aún más la gran crisis del independentismo escocés. Tras diecisiete años en el poder todo apunta al final de una era para el SNP. “Es lo mejor que puedo hacer por mi partido y por la nación”, ha matizado.

Fue en marzo del año pasado cuando Yousaf sustituyó a Nicola Sturgeon -la que fuera gran estrella del secesionismo- convirtiéndose en el primer responsable del Gobierno de Edimburgo de minoría étnica y el primer líder musulmán de un partido en el Reino Unido, ya que el actual primer ministro Rishi Sunak es hindú.

Pero su futuro era insostenible ante las dos mociones de confianza a las que se tenía que enfrentar esta semana. Todo se precipitó el pasado jueves, cuando Yousaf puso fin al acuerdo de coalición de gobierno que mantenía con los Verdes tras días de recriminaciones entre ambas formaciones tras admitirse que no se alcanzará el gran objetivo para reducir las emisiones de carbono en un 75% para 2030.

El independentista quería gobernar en minoría. Pero el Partido Conservador escocés presentó una moción de no confianza, prevista para este miércoles. Y complicando aún más las cosas, el Partido Laborista presentó otra moción de censura contra el Gobierno escocés para impedir que, en caso de que Yousaf se vea obligado a dimitir, el SNP no vuelva a nombrar a un ministro principal por un proceso de primarias sin pasar por las urnas. Al ver que no podría tener los apoyos necesarios, Yousaf ha decidido adelantarse presentando su dimisión.

A día de hoy, el SNP cuenta con 63 escaños frente a los 64 que suman los laboristas, conservadores, verdes y liberal demócratas. Todo estaba en manos de Ash Regan, la única representante de Alba (partido fundado por Alex Salmond, ex líder del SNP). La propia Regan renunció del SNP para unirse al Partido Alba después de que Yousaf la derrotara el año pasado en las primarias. Pero no ha sido posible acuerdo antes las posturas tan diferentes que tienen para la hoja de ruta secesionista. No está claro aún cual es el futuro de la formación porque no hay una figura unificadora. De momento, se descartan elecciones anticipadas.