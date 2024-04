"Modi amenaza el secularismo en India"

¿Qué podemos esperar del tercer mandato de Modi en India?

Modi ya ha seguido varias políticas discriminatorias, especialmente en su segundo mandato, por ejemplo, la Ley de Enmienda de Ciudadanía, que concede fácilmente la ciudadanía sólo a inmigrantes no musulmanes procedentes de países cercanos de mayoría musulmana (Pakistán, Afganistán, Bangladesh). También ha requerido prueba de estatus de ciudadanía. En un contexto en el que muchas personas carecen de certificados de nacimiento autorizados, esto ha puesto en peligro el estatus de ciudadanía de muchos musulmanes cuyas familias han vivido en la India durante generaciones; Como resultado de ello, muchos han sido recluidos en campos de detención. Redujo la autonomía de Jammu y Cachemira, que era el único estado de mayoría musulmana de la India, al convertirlo en dos territorios gobernados directamente por el gobierno nacional. Es probable que estas medidas aumenten.

En un tercer mandato, el BJP puede hacer cambios constitucionales que eliminen la palabra “secular” de modo que incluso termine un compromiso oficial con el secularismo. En su campaña electoral, prometió reemplazar las leyes personales específicas de la religión con un Código Civil Uniforme, como lo alentaba la Constitución pero ningún gobierno nacional lo ha hecho. Pero ha realizado pocas consultas públicas sobre el contenido del código. Sólo el gobierno del BJP en el pequeño estado de Uttarakhand introdujo un código de este tipo en febrero, que exige el registro de los matrimonios, la nulidad de los matrimonios y los divorcios, la presentación de declaraciones a los registradores por parte de las parejas sobre su relación conyugal no matrimonial, introdujo sanciones punitivas en caso de falta de registro de tales formas de conyugalidad y de cambios en las mismas, incluido el encarcelamiento cuando involucran relaciones no matrimoniales, y rechazó el reconocimiento de las identidades LGBTQ. Los principales efectos de la adopción de dicha UCC fueron restringir la autonomía conyugal y de género, a diferencia de la mayoría de los cambios en el derecho personal hasta la década de 2010, y permitir indirectamente la marginación social y la violencia de aquellos que desaprueban las relaciones que se apartan de las normas comunitarias predominantes, como las relaciones intra-sociales. Casta y matrimonio heterosexual intrareligioso. Además, es probable que los pogromos más pequeños llevados a cabo contra musulmanes y cristianos en estados gobernados por el BJP se intensifiquen y debiliten aún más los derechos y la seguridad de los no hindúes.

El BJP adoptó estrategias económicas neoliberales y debilitó muchas de las medidas de bienestar que habían introducido gobiernos anteriores, incluidas algunas gobernadas por coaliciones lideradas por el BJP. Es probable que estas tendencias se aceleren y hagan que los niveles de vida sean más desiguales. La democracia india se ha debilitado en los últimos años según instituciones de renombre internacional como Freedom House (de libre a parcialmente libre en 2020), la Unidad de Inteligencia de The Economist (de democracia plena a defectuosa) y el Proyecto Variedades de Democracia (que ha considerado a India una autocracia electoral desde 2019). Es probable que estas puntuaciones caigan aún más. Es probable que India se vuelva aún menos democrática, siguiendo los patrones de países como Rusia, Hungría y Turquía. Se hicieron críticas bien fundadas sobre hasta qué punto las elecciones de 2019 fueron libres, solo para que el gobierno silenciara a los académicos y periodistas que documentaron estas tendencias. Las próximas elecciones pueden ser incluso menos libres, lo que provocará que las elecciones futuras sean en gran medida no libres y que la democracia sea más simbólica que sustantiva.

¿Su política nacionalista hindú podría aumentar las tensiones en el país con la minoría musulmana?

Creo que mi respuesta a su primera pregunta indica lo mismo a la segunda. Sin duda aumentará las tensiones con los musulmanes. Y peor. Ha habido pogromos periódicos contra musulmanes y cristianos (y en algunos lugares contra castas inferiores y grupos tribales) durante la década de gobierno del BJP. Los pogromos se han mantenido más pequeños que el gran pogromo de 2002 en Gujarat, en el que murieron al menos 2.000 personas y que impulsó a Modi a la importancia nacional. (Modi era entonces el Ministro Principal de Gujarat). Es probable que esos ataques aumenten, al enfrentarse a poca resistencia por parte de un poder judicial que ha sido en gran medida dócil en estos asuntos.

¿Asumirá India un mayor protagonismo internacional, por ejemplo en la guerra de Ucrania gracias a su buena sintonía con Rusia?

Eso no está claro. Las tendencias autoritarias del BJP se han dirigido principalmente a nivel interno. Pero es probable que ataque más brutalmente a la oposición, incluidos los medios de comunicación.

¿Por qué el Congreso Nacional, que gobernó el país durante medio siglo, no es una alternativa para los indios?

El Congreso fue el segundo partido más grande en las dos últimas elecciones, obteniendo poco más del 19% de los votos. Pero luego, el BJP ganó en 2014 con solo el 31% de los votos y en 2019 con el 38% porque el voto de sus oponentes se dispersó entre partidos y fue más fuerte en el sur de la India, donde el BJP no es una fuerza importante. El Congreso decayó lentamente desde finales de los años 1980 porque fue institucionalmente débil a partir de los años 1970 y, más recientemente, porque no ofrecía una alternativa ideológica clara a la nación hindú del BJP.