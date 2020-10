Monti: «La UE no siente la necesidad instintiva de incorporar nuevos miembros»

El ex primer ministro de Italia y ex Comisario Europeo Mario Monti ha dicho hoy que el Gobierno de la Unión Europea "no siente la necesidad instintiva de incorporar nuevos miembros", al ser preguntado por la cabida de una hipotética Cataluña independiente en la UE.

"Desde el punto de vista de gobernar la UE, 28 estados miembro no es un número pequeño", ha apuntado el político italiano en una conferencia en la escuela de negocios Iese.

Monti ha reconocido que está al tanto del debate soberanista abierto en Cataluña, aunque ha puntualizado que no lo sigue muy de cerca.

Así, ha descartado sentenciar sobre si una Cataluña independiente saldría de la UE, ya que ha sostenido que desconoce los entresijos legales referentes a un proceso de esta índole.

El ex primer ministro ha subrayado que los movimientos de carácter soberanista no son exclusivos en el territorio catalán, sino que también están presentes en otros países de la Unión, como el Reino Unido e Italia.

Por otro lado, Mario Monti ha suscrito las afirmaciones del Gobierno español sobre el final de la crisis económica: "La peor parte ya ha pasado".

El exprimer ministro de Italia y excomisario europeo Mario Monti ha afirmado este lunes que "ya ha pasado lo peor de la crisis"tanto en el conjunto de la UE como en España.

En rueda de prensa antes de una conferencia en Iese, ha constatado los "signos positivos"de la economía española tras las medidas aplicadas por el Gobierno, que ha aplicado las reformas estructurales más rápidamente que Italia, aunque ha contrapuesto que el país de la bota está mucho más avanzado que España en equilibrio presupuestario.

Respecto al conjunto de Europa, ha celebrado que la crisis ha servido para avanzar en la unión política y fortalecer el euro con mecanismos que impidan crisis futuras, con instrumentos que se van configurando "poco a poco"pero de forma segura.