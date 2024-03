Una mujer compra unos platos de segunda mano por seis dólares y descubre que eran de Picasso

Una amante de las tiendas de segunda mano le cambió la vida una de sus adquisiciones. Su nombre es Nancy Cavaliere y comenzó a acudir a este tipo de tiendas porque no tenía mucho dinero para gastar.

Un día encontró unos platos de aspecto extraño que tenían un parecido a rostros humanos. A ella le gustó y pensó que serían un gran juego de mesa. Los compró a 1,99 dólares cada plato, según informa 'The Guardian'. Al darles la vuelta se dio cuenta de lo que había adquirido.

"Me topé con los platos durante mi viaje diario a la tienda. Al salir me di cuenta de que habían añadido vajilla nueva a los estantes. Mi primera reacción fue que serían un gran paisaje de mesa, pero después les di la vuelta y vi la etiqueta de Picasso", aseguró en una entrevista para Newsweek.

Finalmente gastó seis dólares en los platos y regresó corriendo a su oficina para investigar un poco. Pablo Picasso es uno de los artistas más reconocidos de todos los tiempos y, de hecho, hizo todo tipo de cerámica, incluidas jarras, platos, cuencos y jarrones. Esos platos eran parte de un conjunto más grande, y cuando Cavaliere logró abrir una página de Internet con ellos, se asustó y comenzó a llorar.

Tras llamar a todas las principales casas de subastas de la ciudad de Nueva York, descubrió claro que podían alcanzar alrededor de 4.000 dólares cada plato. "Fue absolutamente una locura. Estaba viendo la subasta desde la oficina gritando, llorando y vomitando", comentó la mujer.

Sus platos de 1,99 dólares se acabaron vendiendo por 34.000 dólares: "No parecía real", declaró a The Guardian. "Invertí el dinero en la bolsa de valores inmediatamente. No confiaba en mí misma. Me siento financieramente segura por primera vez en mi vida", concluyó.