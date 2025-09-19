Multitudinaria evacuación en Berlín por una "bomba dormida"

Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares tras hallarse una "bomba dormida" de la II Guerra Mundial en el río Spree.

La evacuación de la zona del centro de Berlín ha afectado a viviendas privadas, instituciones municipales y embajadas, como la de China, al establecerse un perímetro de seguridad de unos 500 metros.

Según la policía de la capital alemana, la bomba fue descubierta alrededor de las 16:15 del jueves "durante las labores rutinarias de desactivación de bombas en el agua". La Policía fue puerta por puerta avisando a la residentes para que salieran de sus hogares.

Los evacuados no han podido volver a sus casas hasta las 07:00 de este viernes, por lo que algunos han tenido que pernoctar en casas de amigos o familiares, mientras que otros pudieron buscar refugio de emergencia en el ayuntamiento de Mitte.

La bomba fue desactivada in situ, en una operación que se se prolongó hasta la madrugada del viernes y que se vio complicada por por la sedimentación del lecho del río, según ha informado la Policía capitalina.

Asimismo, el tráfico fluvial fue interrumpido, se cerraron las calles de la zona perimetrada y la línea de metro que pasa por ella fue cortada, informa Ep.

La evacuación, una de las más multitudinarias de este tipo en los últimos años, ha afectado a Fischerinsel, un barrio histórico en la zona sur de la isla del Spree, en el céntrico distrito de Mitte, muy visitado por turistas.

Además, ha ocurrido apenas un día después del descubrimiento de otra bomba de la Segunda Guerra Mundial en el distrito de Spandau, en el oeste de Berlín. En este caso, las autoridades locales llevarán a cabo la operación de desactivación este viernes y 12.400 personas evacuarán sus hogares durante la operación.