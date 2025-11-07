La música no amansa a las fieras: gritos contra Israel, bengalas y 4 detenidos... en un concierto de la Filarmónica

Para la Orquesta Filarmónica de Israel y los centenares de amantes de la música clásica congregados en la Sala Pierre Boulez de la Filarmónica de París el de ayer jueves debía ser un concierto como otro cualquiera, un momento de paz y enriquecimiento del alma en tiempos convulsos.

Pero las gradas del auditorio se convirtieron, de improviso, en el escenario de una batalla campal con lanzamiento de bengalas y botes de humo, empujones, gritos y hasta cuatro detenidos por la fuerza pública justo en el momento en el que los músicos se disponían a tocar el concierto número 5 para piano de Beethoven.

Los incidentes se desataron después de que varios espectadores intentaran interrumpir hasta en tres ocasiones el concierto ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Israel, en protesta por la guerra de Gaza, con el lanzamiento de bombas de humo. Además, se congregó una multitud en las gradas, donde se produjeron enfrentamientos entre los espectadores, según imágenes compartidas en redes sociales.

Tras los sucesos de esa noche, la dirección de la Filarmónica de París declaró que «condena enérgicamente los graves incidentes» ocurridos en su sala de conciertos y lamentó profundamente la seguridad puesta en peligro del público, el personal y los artistas. La institución anunció que presentará una denuncia, según informa el medio francés BFMTV.

Cuatro personas fueron detenidas, según informaron al día siguiente la fiscalía de París y el ministro del Interior.

La fiscalía informó a BFMTV DE que el grupo estaba compuesto por tres mujeres y un hombre. Tres de ellos fueron detenidos por "participar en un grupo con la intención de cometer actos violentos o daños", y el último por "organizar una manifestación no declarada".

"Agradezco al personal de la prefectura policial que permitió la rápida detención de varios autores de graves disturbios dentro del salón y contuvo a los manifestantes en el exterior", escribió Laurent Nuñez en X.

El recinto presentó una queja después de que los espectadores intentaran interrumpir el concierto "tres veces". Según la Filarmónica de París, se produjeron altercados entre los espectadores en las gradas y se lanzaron bombas de humo en dos ocasiones.

Según el presidente del CRIF, Yonathan Arfi , los alborotadores eran manifestantes propalestinos. «Una joven gritó "Israel es un asesino" y lanzó panfletos», declaró a BFMTV. «No cabía duda del propósito de estos disturbios, ya que las movilizaciones de los últimos días los habían anticipado».

La Filarmónica confirmó que el concierto pudo reanudarse por la noche y "terminar pacíficamente" después de que "los alborotadores fueran desalojados".