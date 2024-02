"El de Navalni fue un asesinato a plazos"

¿Por qué el presidente Vladimir Putin ordenaría matar a su mayor opositor, Alexei Navalni?

No sabemos si esto fue ordenado directamente ahora por el presidente Vladimir Putin y, en cierto sentido, no supone una diferencia fundamental. La razón de esto es que, incluso si el «golpe» no fue ordenado ahora, los diversos intentos de asesinar a Navalni, incluido el intento de envenenarlo con el agente nervioso Novichok en 2020, han significado que su salud fue destruida gradualmente y, en realidad, esto fue un asesinato a plazos.

¿Habría eventualmente Navalni ganado unas elecciones libres en Rusia?

En una dictadura nunca sabemos el resultado de unas elecciones, pero Navalni era muy respetado y habría tenido la oportunidad de prevalecer en una contienda justa. Sabemos que cuando el comunismo colapsó en Europa del Este en 1989, los demócratas resultaron tener un apoyo notable.

Después de la muerte de Navalni, ¿quién es el opositor ruso más destacado y cuáles son sus posibilidades de organizar un movimiento serio de oposición al régimen de Putin?

Vladimir Kara-Murza, que también se encuentra en prisión.

¿Crees que algún día los rusos se rebelarán contra el líder del Kremlin?

Las dictaduras tienden a parecer fuertes y estables hasta que, de repente, ya no lo son. En Europa del Este en 1989 y en la Unión Soviética en 1991, el colapso se produjo de una manera muy rápida e impredecible. Esto es exactamente lo que podría suceder en Rusia, y es por eso que Vladimir Putin intenta destruir a todos y cada uno de los opositores o críticos políticos, incluidos políticos y periodistas.