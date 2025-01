Del "neumático" a la "alfombra mágica": los presos de Al Asad desvelan los crueles métodos de tortura que sufrían

Esposado y en cuclillas en el suelo, Abdullah Zahra vio cómo el humo se levantaba de la carne de su compañero de celda mientras sus torturadores le aplicaban descargas eléctricas.

Luego fue el turno de Zahra. Colgaron al estudiante universitario de 20 años de las muñecas hasta que apenas podía tocar el suelo con los dedos de los pies, y lo electrocutaron y golpearon durante dos horas. Obligarían a su padre a presenciar la escena mientras lo hostigaban con burlas sobre el sufrimiento de su hijo.

Era 2012, y todo el aparato de seguridad del entonces presidente sirio Bashar Asad estaba destinado a aplastar las protestas contra su régimen. Con la caída de Assad hace un mes, el aparato de muerte que dirigía empieza a salir a la luz.

Fue un sistema sistemático y bien organizado que llegó a abarcar más de 100 centros de detención donde la tortura, la brutalidad, la violencia sexual y las ejecuciones masivas eran prácticas habituales, según activistas, grupos de derechos humanos y ex prisioneros. Los agentes de seguridad no perdonaban a nadie, ni siquiera a los propios soldados de Assad. Detenían a jóvenes por vivir en distritos donde se llevaban a cabo protestas.

Durante más de una década, decenas de miles de personas desaparecieron, y un manto de miedo silenció a la población siria. Las personas rara vez hablaban de seres queridos desaparecidos por temor a ser denunciadas a las agencias de seguridad.

Ahora, todos están hablando. Los insurgentes que derrocaron a Assad abrieron las instalaciones de detención, liberaron a los prisioneros y permitieron al público presenciar la magnitud del horror. Multitudes se agolparon, buscando respuestas, los cuerpos de sus seres queridos y formas de sanar.

Associated Press visitó siete de estas instalaciones en Damasco y habló con nueve ex detenidos, algunos liberados el 8 de diciembre, el día en que Assad fue derrocado. Aunque algunos detalles de los relatos no pudieron ser confirmados de forma independiente, coincidían con informes previos de ex prisioneros a grupos de derechos humanos.

Días después de la caída de Assad, Zahra, ahora de 33 años, visitó la sucursal 215, un centro de detención dirigido por inteligencia militar en Damasco, donde estuvo recluido dos meses. En una mazmorra subterránea, entró en la celda sin ventanas de 4 x 4 metros (yardas) donde dice que estuvo confinado con otras 100 personas.

Cada hombre tenía derecho a un azulejo del suelo para agacharse, dijo Zahra. Cuando los ventiladores no funcionaban —ya sea intencionadamente o por cortes de energía— algunos se asfixiaban. Los hombres enloquecían, las heridas de tortura supuraban. Cuando un compañero de celda moría, colocaban su cuerpo junto al inodoro de la celda hasta que los carceleros recogían los cadáveres, relató Zahra.

“La muerte era lo menos malo”, dijo. “Llegamos a un punto donde morir era más fácil que permanecer aquí un minuto más”.

El sistema de represión de Assad creció con la guerra civil

Zahra fue arrestado junto con su padre después de que agentes de seguridad mataran a uno de sus hermanos, un conocido artista gráfico anti-Assad. Tras su liberación, Zahra huyó a zonas controladas por la oposición. Pocos meses después, los agentes de seguridad volvieron y se llevaron a 13 de sus familiares varones, incluido un hermano menor y, nuevamente, su padre.

Fueron llevados a la sucursal 215. Todos fueron torturados y asesinados. Zahra luego reconoció sus cuerpos en las fotos filtradas por un desertor que mostraban los cadáveres de miles de personas asesinadas en detención. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, y cómo y cuándo murieron sigue siendo desconocido.

Los grupos de derechos humanos estiman que al menos 150,000 personas desaparecieron tras el inicio de las protestas en 2011, la mayoría atrapadas en la red de prisiones de Assad. Muchas fueron asesinadas, ya sea en ejecuciones masivas o debido a las condiciones de tortura en prisión. El número exacto sigue siendo desconocido.

Incluso antes del levantamiento, Assad gobernaba con mano de hierro. Pero a medida que las protestas pacíficas se transformaron en una guerra civil que duraría 14 años, Assad amplió rápidamente su sistema de represión.

Nuevas instalaciones de detención surgieron en complejos de seguridad, aeropuertos militares y bajo edificios, todas administradas por agencias militares, de seguridad e inteligencia.

Al recorrer el lugar donde fue torturado y detenido, Zahra esperaba encontrar algún indicio de sus familiares desaparecidos. Pero no había nada. En casa, su tía, Rajaa Zahra, vio por primera vez las fotos de sus hijos asesinados. Se había negado a mirar las imágenes filtradas anteriormente. Perdió a tres de sus seis hijos en la sucursal 215, y un cuarto fue asesinado en una protesta. Su hermano, dijo, tenía tres hijos, ahora solo queda uno.

Los métodos de tortura del régimen de Assad

Las torturas del régimen de Assad tenían nombres específicos. Uno era la “alfombra mágica”, donde un detenido era atado a una tabla de madera con bisagras que se doblaba por la mitad, plegando su cabeza hacia sus pies, que luego eran golpeados. Abdul-Karim Hajeko dijo que sufrió esto cinco veces. Durante los interrogatorios en la rama de Seguridad Criminal, sus torturadores le pisotearon la espalda y aún tiene vértebras rotas.

Misma brutalidad y horror se describen en los testimonios de otras víctimas. Abdul-Karim Hajeko dijo que soportó esto cinco veces. Sus torturadores le pisotearon la espalda durante los interrogatorios en la sucursal de Seguridad Criminal, y sus vértebras siguen rotas.

“Mis gritos llegaban al cielo. Una vez, un médico bajó desde el cuarto piso (hasta la planta baja) debido a mis gritos”, relató.

También lo sometieron al método del "neumático". Le doblaron las piernas dentro de un neumático de automóvil mientras los interrogadores golpeaban su espalda y pies. Después, le ordenaron besar el neumático y darle las gracias por enseñarle "cómo comportarse".

Muchos prisioneros dijeron que el uso del neumático se imponía como castigo por violaciones de las reglas, como hacer ruido, levantar la cabeza frente a los guardias, o rezar, o incluso sin motivo alguno.

Saleh Turki Yahia contó que un compañero de celda moría casi todos los días durante los siete meses que estuvo detenido en 2012 en la Sucursal Palestina, una instalación de detención administrada por la Agencia General de Inteligencia. Dijo que le aplicaron descargas eléctricas, lo colgaron de las muñecas y lo golpearon en los pies. Perdió la mitad de su peso corporal y casi se arrancó la piel al rascarse por la sarna.

“Nos rompieron”, dijo, rompiendo en llanto mientras visitaba la Sucursal Palestina. “Toda una generación está destruida”.

Las crecientes pruebas se usarán en juicios

Ahora comienza la monumental tarea de dar cuenta de los desaparecidos y recopilar pruebas que algún día puedan usarse para procesar a los funcionarios de Assad, ya sea en tribunales sirios o internacionales.

Cientos de miles de documentos permanecen dispersos por las instalaciones de detención. Algunos vistos por AP incluían transcripciones de conversaciones telefónicas, archivos de inteligencia sobre activistas y una lista de cientos de prisioneros asesinados en detención. Al menos 15 fosas comunes han sido identificadas en Damasco y otras partes del país.

Un organismo de la ONU conocido como el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente ha ofrecido ayudar a la nueva administración interina a recopilar, organizar y analizar todo el material. Desde 2011, ha estado recopilando pruebas y apoyando investigaciones en más de 200 casos criminales contra figuras del gobierno de Assad.

Muchos quieren respuestas ahora. Los funcionarios no pueden simplemente declarar que los desaparecidos se presumen muertos, dijo Wafaa Mustafa, una periodista siria cuyo padre fue detenido y asesinado hace 12 años.

“Nadie tiene derecho a decirle a las familias lo que sucedió sin pruebas, sin búsqueda, sin trabajo”.