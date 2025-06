¿Un Nobel de la Paz para Trump? Este país quiere hacerlo posible: "Demostró una gran visión"

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a comienzos de este año ha supuesto un giro radical en la política exterior de Estados Unidos. Desde la reducción del apoyo militar a Ucrania hasta el inicio de una nueva guerra comercial, el mundo ha sido testigo de las consecuencias del nuevo mandato, en un contexto internacional ya marcado por la inestabilidad geopolítica.

Uno de los conflictos que más ha sacudido el panorama internacional en los últimos meses, al menos de forma temporal, fue la reactivación de las hostilidades entre India y Pakistán. Todo comenzó con un atentado terrorista perpetrado en la disputada región de Cachemira, lo que desencadenó un intercambio de ataques y amenazas entre ambas potencias nucleares a principios de abril, dejando decenas de fallecidos a ambos lados de la frontera.

Tras varios días de tensión, marcados por el temor a una escalada bélica de mayor envergadura, India y Pakistán anunciaron un alto el fuego "inmediato y total". El anuncio fue realizado por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social, donde afirmó que la tregua se había alcanzado tras "una larga noche de conversaciones mediadas por Estados Unidos". Este episodio es el que podría valerle ahora la nominación a un Premio Nobel.

¿Un Nobel de la Paz para Donald Trump?

Este sábado, el gobierno de Pakistán hizo pública su intención de proponer oficialmente a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz. "En un momento de intensa turbulencia regional, el presidente Trump demostró una gran visión estratégica y una habilidad política excepcional mediante una sólida colaboración diplomática con Islamabad y Nueva Delhi, que redujo la tensión en una situación que se deterioraba rápidamente", afirmó el gobierno pakistaní en un comunicado. "Esta intervención es un testimonio de su papel como auténtico pacificador", añadió el Ejecutivo de Islamabad.

Como señala la agencia EFE, el anuncio se produce tras una reciente reunión en Washington entre el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, y el presidente estadounidense. Por su parte, Donald Trump volvió a pronunciarse en redes sociales, donde escribió: "No recibiré un Premio Nobel de la Paz por detener la guerra entre India y Pakistán (...) no lo recibiré, haga lo que haga, pero la gente lo sabe, y eso es todo lo que me importa".

India niega la participación de terceros

No obstante, desde Nueva Delhi no respaldan esta versión de los hechos. El gobierno indio ha insistido en numerosas ocasiones en que no hubo mediación de terceros para lograr el cese de las hostilidades, y que la tregua fue el resultado de un acuerdo bilateral entre los ejércitos de ambos países. Según reveló el secretario de Asuntos Exteriores de India, Vikram Misri, el primer ministro Narendra Modi "dejó absolutamente claro" en una conversación telefónica con Trump que el alto el fuego se produjo después de que Pakistán solicitara formalmente la interrupción de los enfrentamientos.