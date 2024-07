Ovnis, ángeles de la guarda y otras «versiones alternativas» del atentado fallido contra Trump

Los teóricos de la conspiración están impulsando la idea de que los extraterrestres hicieron acto de presencia en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Las imágenes del mitin del 13 de julio en Pensilvania parecen captar «ovnis» surcando los cielos. Un objeto similar a un disco zumbó en el fondo de una bandera estadounidense ondeando al viento poco antes de que se dispararan las balas y otro apareció como un orbe cuando el Servicio Secreto irrumpió en el escenario.

Algunos usuarios aseguran a través de redes sociales que estos objetos voladores no identificados eran «ángeles de la guarda» que protegieron a Trump de las balas, algo que el expresidente quiso corroborar días después del mitin celebrado en el condado de Butler. «Dios me salvó», dijo. Una explicación convencional sería que los objetos eran drones que vigilaban la zona, pero algunos informes han afirmado que «no había drones del Servicio Secreto volando en ese momento».

Trump recibió un disparo de Thomas Matthew Crooks, un joven de apenas 20 años que estaba registrado como republicano pero que había realizado una donación testimonial a la campaña de Joe Biden. El candidato republicano sufrió un impacto en la oreja cuando giraba la cabeza para dirigirse a la multitud. Tras los disparos, que provocaron la muerte de una persona e hirieron de gravedad a otras dos, se desató el caos. «No debería estar aquí, debería estar muerto», declaró Trump durante una entrevista con The New York Post. «Por suerte o por Dios, mucha gente dice que es por Dios que sigo aquí».

El momento de «suerte» se produjo cuando el magnate movió ligeramente la cabeza para esquivar la bala de Crooks. Desde entonces, internet se ha convertido en un hervidero de vídeos que captan los misteriosos objetos, y algunos usuarios afirman que los espectadores del mitin dijeron haber visto un ovni «brevemente antes y después del primer disparo a Trump».

Un usuario escribió en X, antes Twitter, que «los ovnis siempre están en los mítines de Trump, protegiéndole». La mayor parte de los perfiles, sin embargo, no creen que se trate de visitantes extraterrestres, aunque reconocen entretenerse con las teorías de la conspiración. Los objetos en cuestión que aparecen en las imágenes pueden ser, casi con total seguridad, drones o pájaros. De hecho, el propio Crooks voló un dron dos horas antes del inicio del mitin para conocer la zona.

Otros teóricos de la conspiración también han promovido la idea de que el tiroteo fue un «trabajo interno» destinado a suprimir la verdad sobre los extraterrestres. «Suena un poco fuera de lugar, pero creo que este intento puede haber sido debido al hecho de que, si es elegido presidente de nuevo, Trump liberaría toda la verdad sobre los ovnis», declaró esta semana a The Daily Star el cineasta especializado en ovnis Mark Christopher Lee, quien sugirió que algunos actores podrían haber querido impedir que el expresidente publicara información clasificada sobre un supuesto romance entre JFK y Marilyn Monroe.

En fin. Es difícil saber por dónde empezar con esto, pero huelga decir que no hay pruebas que respalden ninguna de estas afirmaciones. No obstante, a medida que la campaña presidencial de 2024 coge ritmo, Trump parece haberse vuelto un poco más sensible al tema. Sentado con el youtuber Logan Paul para un episodio de junio de su pódcast, el exmandatario admitió que se había «reunido con gente seria que dice que hay cosas muy extrañas que ven volando por ahí». «Gente muy inteligente y muy sólida», continuó Trump, «ha dicho que cree que hay algo ahí fuera y, ya sabes, tiene sentido que así sea». Pero confesó que «nunca» ha estado convencido, «incluso a pesar de eso [...] No es lo mío. Pero mucha gente cree que es verdad. Mucha gente muy buena y sólida».