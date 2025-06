A medida que las relaciones comerciales y de intercambio de vienes y servicios se fueron complicando, se fue haciendo más evidente la necesidad de una tecnología unificadora que simplificase el valor en la compra-venta. Varias civilizaciones a lo largo de la historia y el mundo han desarrollado diferentes formatos de curso legal, ya sea en papel, moneda o incluso plástico (como en Transnistria) para facilitar el comercio.

El dinero funciona como una herramienta que nos permite tomar una medida común para el intercambio de bienes y servicios, por lo que su producción está reservada y protegida por las entidades emisoras, normalmente dependientes de los estados. En España, si bien quemar un billete no está tipificado como delito en el Código Penal ni existe una normativa específica que lo prohíba expresamente, su destrucción sí puede conllevar acciones legales.

El dinero en circulación, que es emitido por el Banco de España y producido con la financiación de fondos públicos, es considerado un bien público. Por lo tanto, su destrucción podría llegar a ser interpretada como la eliminación de un bien del que no se es dueño realmente. La legislación europea establece que no deben prohibirse ni castigarse la destrucción de pequeñas cantidades de dinero si se realiza en el ámbito privado. No obstante, se permite sancionar la destrucción no autorizada de sumas importantes de dinero.

Imagen de archivo de billetes de euro PIXABAY (fotoblend)

De pequeños, especialmente en generaciones anteriores, muchos niños jugaban colocando monedas de poco valor sobre las vías del tren o tranvía para ver cómo se aplastaban. Este entretenimiento infantil, sin embargo, puede ser considerado como un delito grave en un país del sudeste asiático. Incluso actos no destructivos, como simplemente pisar un billete o moneda, conllevan una carga legal.

El país de Asia donde llevar un billete en el bolsillo trasero puede conllevar penas de cárcel

El Código Penal tailandés, en su artículo 112, establece que "cualquier difamación, insulto o amenaza contra el rey, la reina, el heredero o el regente es un delito de lesa majestad, castigado con penas de entre 3 y 15 años de prisión". Esta legislación se aplica de manera estricta, y ha sido utilizada en múltiples ocasiones para sancionar actos considerados ofensivos hacia la monarquía.

Una de las acciones más extrañas que puede considerarse como una ignominia o ataque directo a la monarquía es arrugar, romper o pisar billetes y monedas que contengan grabadas la imagen del monarca. En algunos casos extremos, incluso portar billetes en el bolsillo trasero del pantalón puede ser mal visto y ser sancionado, ya que esto implicaría sentarse sobre la efigie real.

Aunque Tailandia es sin duda uno de los destinos turísticos más populares en todo el mundo, el desconocimiento de las normas culturales y/o legales puede acarrearle a los visitantes problemas con la justicia. Se han dado varios casos en los que turistas han enfrentado consecuencias legales, ya que la ignorancia no exime de responsabilidad.

Además, en los últimos años las autoridades tailandesas han intensificado la vigilancia de las expresiones públicas y en redes sociales relacionadas con la monarquía. Publicaciones consideradas ofensivas pueden llevar a investigaciones y sanciones, incluso para extranjeros.

Calles de Tailandia PIXABAY

Este reino del sudeste asiático, donde existe un enorme respeto por las tradiciones y los símbolos nacionales (como es la figura de la monarquía), se toma muy en serio cualquier clase de ofensa o falta de respeto. Es fundamental conocer entonces las costumbres y normas tailandesas antes de visitar el país y cometer un error grave, aunque sea por mera imprudencia.