La inteligencia surcoreana tira la toalla y suspende las emisiones de propaganda en Corea del Norte

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) surcoreano ha suspendido este mes todas sus emisiones de radio y televisión dirigidas a Corea del Norte, poniendo fin a más de cinco décadas ininterrumpidas de una de sus principales herramientas propagandísticas frente al régimen de Pionyang.

El NIS suspendió gradualmente una red de emisoras entre el 5 y el 14 de julio, según múltiples fuentes de inteligencia citadas el lunes por el diario local Chosun Ilbo.

"Las emisoras de radio dirigidas al Norte han detenido sus transmisiones una tras otra este mes", explicó Lee Kwang-baek, presidente de Unification Media Group, una organización sin fines de lucro con sede en Corea del Sur que emite contenido de radio a Corea del Norte, a la agencia local de noticias Yonhap.

Por su parte, Kim Seung-chul, de la emisora North Korea Reform Radio, detalló a Yonhap que las emisoras gestionadas por el NIS Echo of Hope, en el aire desde 1973 en plena Guerra Fría, y Voice of the People, desde mediados de los 80, han suspendido sus transmisiones. Tales medios no habían dejado de operar, ni siquiera durante periodos de acercamiento intercoreanos.

Las emisiones incluían noticieros surcoreanos e internacionales, testimonios de desertores, contenidos educativos y programas culturales como series y concursos, con la intención de socavar el control informativo del régimen norcoreano y transmitir valores democráticos.

El portal especializado 38 North detalló en un análisis publicado el lunes que las suspensiones del NIS forman parte de una reducción más amplia en la radiofonía dirigida al Norte.

Según sus datos, desde mayo el número de horas totales de emisiones extranjeras a Corea del Norte se ha reducido en casi un 80 %, pasando de 415 a apenas 89 horas diarias, una cifra que refleja el uso simultáneo de múltiples frecuencias por las emisoras para evadir los bloqueos norcoreanos.

El informe también menciona que entre las emisoras silenciadas se encuentra K-News y Radio Free Korea, también operadas por el NIS. También incluye en el análisis Voice of America y Radio Free Asia, que cesaron sus transmisiones tras el desmantelamiento de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales por parte de la Administración Trump.

Entre las siete que continúan figuran dos emisiones de la estatal surcoreana KBS Hanminjok Radio y Voice of Freedom del Ministerio de Defensa surcoreano.

Existen sospechas de que la agencia de espionaje surcoreana también suspendió sus transmisiones de televisión dirigidas a Corea del Norte, según Yonhap.

EFE trató de contactar al NIS pero no recibió respuesta. La inteligencia surcoreana ha declinado confirmar las suspensiones a los medios locales.

Las suspensiones coinciden con el cambio de estrategia del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que ha ordenado medidas para rebajar la tensión bilateral, como apagar los altavoces en la frontera y pedir a activistas que detuvieran el lanzamiento de panfletos anti-Pionyang.

Los críticos señalan que la reducción de estas emisiones podría reforzar el control de Pionyang sobre la información que reciben sus ciudadanos.

Desertores norcoreanos han relatado en numerosas ocasiones que el acceso clandestino a estos programas, pese a las sanciones y los riesgos legales que conlleva tener radios sin bloqueos, fue determinante para cuestionar la narrativa oficial y, en algunos casos, para decidir escapar del país.