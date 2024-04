Una pareja devuelve por error un paquete a Amazon con su gato dentro de la caja

Amazon es una de las empresas más famosas. Esta compañía nos permite comprar una gran cantidad de productos a través de su página web o aplicaciones, de tal manera que solo horas o días después, un mensajero nos trae a casa lo que hemos pedido. En algunas ocasiones, el producto en cuestión no es de nuestro agrado, lo que nos obliga a tener que devolverlo. Empaquetamos lo que hemos comprado y se lo devolvemos al enviado o lugar que corresponda. No obstante, a veces nos podemos equivocar a la hora de la devolución. Eso mismo le pasó a una pareja de Estados Unidos, que entregó una caja equivocada y, dentro, estaba su gato.

Esta historia la relata Business Insider. El incidente ocurrió cuando Galena, la gata de esta pareja, entró en una de las cajas de Amazon que había por la casa. Casualmente, era un paquete que iban a devolver, pero sus dueños, Carrie Stevens Clark y Matt Clark, no se dieron cuenta de que el animal estaba dentro.

La caja contenía unos zapatos que Matt había decidido devolver, y así, enviaron de regreso por correo, pero con el felino dentro de la caja. La gata viajó de Utah hasta California, haciendo más de mil kilómetros dentro de la caja de Amazon, y pasando seis días sin comida ni agua.

La pareja, por su parte, no se percataron de que esto podía suceder. Se encontraban buscando a la propia Galena, que había desaparecido el 10 de abril de su hogar. No fue hasta que Brandy Hunter, una empleada de almacén en Jurupa, California, cuando se empezó a saber sobre el paradero del animal, pues la descubrió en la caja y no dudó en llevarla a un veterinario.

"La ansiedad y el estrés de no saber qué le había sucedido eran insoportables", confesó Carrie a KSL-TV reflejando la angustia que vivieron durante la desaparición de su preciado felino.

El personal clínico se asombró de que el gato hubiera sobrevivido a esta odisea. Nada de comida ni bebida, y además, las condiciones dentro del transporte.

Por fortuna, la caja proporcionó aire a través de la apertura, lo suficiente como para que el animal no muriera de hipotermia o sobrecalentamiento. Tras recibir la noticia, los Clark no dudaron en viajar a California al día siguiente para reunirse con Galena, cuya recuperación describieron como nada menos que milagrosa.

"Fue simplemente lo mejor porque sé que, bajo otras circunstancias, no hubiera sido encontrada. Estamos tan felices de tenerla de nuevo", expresó Carrie, quien añadió que ahora "revisaremos tres veces las cajas antes de enviarlas".