El peligro para los judíos de Rusia es inminente y grave

El pasado fin de semana, varias ciudades del Cáucaso septentrional fueron testigo de violentos actos antisemitas: multitudes de musulmanes locales asaltaron hoteles en los que presumiblemente se alojaban judíos y aeropuertos en los que aterrizaron aviones de pasajeros procedentes de Israel, incendiaron centros comunitarios judíos y pidieron la expulsión de todos los hebreos de la región. Algunos responsables políticos occidentales calificaron estos sucesos de pogromos, utilizando la palabra rusa inventada a principios del siglo XX para designar los asesinatos masivos de judíos en ciudades rusas que habían provocado la primera oleada de emigración judía de Rusia.

Aunque el presidente Putin y su camarilla intentan describir los accidentes como fortuitos y provocados por "fuerzas extranjeras hostiles", yo diría que deberían verse como el resultado lógico de las políticas internas del Kremlin.

En primer lugar, porque la esencia del gobierno de Putin es la política del odio, que se hizo especialmente visible desde su regreso al Kremlin en 2012. Los disidentes dentro de Rusia y las potencias occidentales fuera de ella, los "nacionalistas" ucranianos y los "extremistas" liberales, todos ellos fueron considerados cada vez más como "enemigos del pueblo": este término fue muy utilizado en tiempos de Stalin y varios políticos rusos ya habían propuesto reinventarlo para hacer más visibles las líneas divisorias dentro de la sociedad. Pero la política del odio no puede mantenerse como una política impuesta por el Estado durante mucho tiempo: si tiene éxito, contaría con el apoyo del pueblo y, en algún momento, se descontrolaría, como ha ocurrido recientemente en los territorios del Cáucaso Norte.

En segundo lugar, porque Putin apostó todo a los "valores tradicionales" y a la "ideología del conservadurismo", insistiendo en que la religión es la mejor guardiana de tales valores. La influencia de los clérigos creció significativamente durante la última década, desafiando en muchos casos las normas judiciales y las leyes. La influencia del Patriarca ruso estuvo detrás del juicio de Pussy Riot en 2012, cuando las normas promulgadas por los concilios cristianos del siglo VII se utilizaron como motivo para enviar a prisión a dos jóvenes. Recientemente, llamó tontos y monos a quienes habían abandonado Rusia tras el inicio de la guerra contra Ucrania por su respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Los líderes musulmanes, por su parte, llaman a luchar contra el ultraje a los símbolos religiosos: el ruso que quemó el Corán fue enviado a juicio a la República de Chechenia y golpeado en la cárcel por el hijo adolescente del líder local, Ramzan Kadirov. Todo esto es fácilmente tolerado por el Kremlin.

Tercero, porque Putin apuesta por los números y no por los argumentos, por la "unidad" y no por la diversidad. Cuando hace unos días la turba incendió el centro comunitario judío de Nal'chik, los dirigentes locales argumentaron que tal centro parece "ajeno" a su república ya que allí sólo viven 800 judíos. La petición para su expulsión consiguió más de 20.000 firmas en menos de dos días, cuando fue retirada de la página web a través de la cual los ciudadanos pueden hacer peticiones a las autoridades. Como en cualquier otro estado fascista -y Rusia debería contarse como tal por muchas razones- la unidad de la nación es superior a todo lo demás, y dado que los judíos están desproporcionadamente representados en la comunidad empresarial rusa, la oposición rusa y la emigración rusa, parecen el objetivo más natural.

Otro problema surge del hecho de que los dirigentes rusos no pueden llevar a los extremistas ante la justicia, ya que el Kremlin se apoya tanto en la Iglesia ortodoxa rusa como en los jefes de los kanatos musulmanes del Cáucaso Norte que le suministran sus guerrillas, las cuales combaten estos días en muchas partes cruciales de la línea del frente entre Rusia y Ucrania. La religión se convierte en un instrumento fundamental para manipular a las masas en la Rusia de Putin, y yo diría que en un instrumento al que nadie teme (sólo unos días antes de que se produjera el intento de pogromo, el presidente recibió a los líderes religiosos en el Kremlin fingiendo que su actividad es esencial para la unidad nacional). Por tanto, cabe imaginar el grado de descontento que reina ahora en las élites rusas: la única respuesta que han expresado es la introducción de nuevas normas de censura.

Por supuesto, estos días muchos expertos y responsables políticos están relacionando las acciones antisemitas con el apoyo de los musulmanes rusos a los palestinos, que "sufren" la operación de defensa israelí. Pero yo diría que esta cuestión tiene una importancia muy menor, ya que a la mayoría de los "manifestantes" simplemente no les importa la política mundial. La violencia en Rusia no tiene un origen antiisraelí, sino antisemita, y no debería verse como un fenómeno temporal o pasajero. Me gustaría citar al muftí de Daguestán, quien, al comentar los recientes acontecimientos, dijo que "este problema [de la presencia judía en la región] no debería resolverse con los métodos que se utilizaron durante el fin de semana", por lo que reconocer a los judíos en Rusia (o al menos en sus territorios predominantemente musulmanes) es "un problema que debe resolverse" de alguna manera diferente. Significa, a mi entender, que la comunidad judía mundial debería considerar que el peligro para todos los judíos de Rusia es inminente y grave (cabe recordar cierta retórica abiertamente antisemita de muchos altos funcionarios rusos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov).

Para finalizar este artículo, me gustaría decir que el gobierno israelí también tiene parte de responsabilidad en los recientes acontecimientos, ya que fue muy complaciente con la Rusia de Putin durante años. Se podrían citar docenas de casos en los que Israel hizo tratos sucios con el Kremlin - recordaría sólo el caso en el que una joven israelí, acusada de poseer drogas mientras cambiaba de avión en Moscú, fue "intercambiada" por un complejo ortodoxo en Jerusalén transferido a la propiedad rusa en un movimiento muy controvertido en 2020. Los últimos acontecimientos en Rusia, diría yo, demuestran que el país bajo Vladimir Putin se convierte en un verdadero estado terrorista que persigue las mismas ideologías medievales que muchos fundamentalistas musulmanes.