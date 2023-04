Polonia albergará un centro operativo para los «Leopard»

El así llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania se reunía este viernes en la base estadounidense de Ramstein (Alemania) para debatir la situación actual del transcurso de la guerra en el país invadido por Rusia y los posibles siguientes apoyos que cada aliado está dispuesto a ofrecer.

Alemania, Polonia y Ucrania anunciaron que crearán un centro operativo en Polonia, muy cerca de la frontera ucraniana, para los carros de combate «Leopard 2». Allí se realizará el mantenimiento y reparación de estos blindados que proporcionarán dichos países junto con Finlandia, Portugal, España y Canadá de forma conjunta para poder enviarlos al frente más rápido.

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, se mostró satisfecho con los resultados de la reunión en Ramstein en una entrevista con la televisión pública alemana ZDF, donde aseguró que tuvo ocasión de exponer las necesidades de su país de armamento en detalle. Según el ministro, el tema principal de la reunión fue la munición y destacó que «en Ramstein están representados más de 50 países» que les apoyan y que «los envíos no son nunca suficientes», después de agradecer el apoyo prestado.

«Para Alemania, se ha producido una verdadera ‘zeitenwende’ [giro] en el último año», explicó el ministro de Defensa alemán a la prensa después de la reunión. «El envío de armas a una zona de conflicto es algo nuevo», aseguró Boris Pistorius, enfatizando que «actualmente Alemania es el mayor apoyo de Ucrania junto con Estados Unidos y Reino Unido». Un centenar de soldados comenzará a entrenarse en Alemania en el uso de los tanques «Leopard 1 A5» la próxima semana, indicó el ministro. Ochenta de esos carros de combate serán enviados a Ucrania en junio. «Putin no puede jugar con el tiempo, porque vamos a aguantar», explicaba el ministro socialdemócrata, que destacaba que el Bundestag ha aprobado hace unas semanas hasta 12.000 millones adicionales «para que Ucrania pueda contar con Alemania «as long as it take» (tanto tiempo como haga falta), dijo Pistorius remarcando las últimas palabras en inglés.

Según informaciones de Business Insider publicadas ayer, Berlín ha pedido a Grecia poner a punto tanques del tipo «Leopard 1». El país cuenta con una flota de alrededor de 500 carros de combate de este tipo, del total de 800 que poseen los países europeos, según el medio. Berlín se hará cargo de los costes de poner a punto un centenar de estos carros de combate, si bien la revista alemana asegura que hay algunas complicaciones en las negociaciones, ya que hasta enero, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsokatis, se negaba a entregar tanques «Leopard».

EE UU, por su parte, prepara el envío de una treintena de tanques «Abrams», según informaba la agencia AP. Los carros serán enviados la semana que viene y el anuncio se había comunicado a dicha agencia en la reunión de Ramstein. El entrenamiento tendrá lugar en suelo alemán, en la base militar de Grafenwoehr, donde unos 250 soldados ucranianos se entrenarán a partir de mayo.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refirió a la importancia de la logística en la «guerra de desgaste» que se está librando en Ucrania en relación a la producción de munición. «Quizás suene un poco más aburrido, pero la logística es extremadamente importante. Esto es ahora una guerra de desgaste, y una guerra de desgaste se convierte en una guerra de logística», explicó al comenzar la reunión. Stoltenberg había recordado el día anterior que la prioridad de la Alianza es asegurar que Ucrania se defienda de la invasión de Rusia. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también ha sido invitado al próximo encuentro de la OTAN en Vilna en julio y ha aceptado la invitación.

El encuentro se había esperado con expectación, en especial en lo relacionado a una posible coalición aérea, que no ha sido anunciada y que ha sido reclamada por Ucrania en numerosas ocasiones. La Prensa alemana titula que es Pistorius quien habría frenado dicho esfuerzo conjunto. El ministro alemán aseguró que los aviones de combate que posee Alemania no serían adecuados para Ucrania y destacó que Berlín necesita sus aviones «Tornado» para el transporte de armas nucleares en caso de que se produzca una agresión contra la OTAN.

Polonia y Eslovaquia han ofrecido aviones a Ucrania de construcción soviética y Pistorius cree que con ellos el Ejército ucraniano está mejor armado: «Los pilotos ucranianos reciben mejor ayuda con aviones que pueden volar dentro de poco, que pueden ser reparados allí mismo y de los cuales conocen la técnica».

La entrada en la OTAN, en cambio, no se ve próxima. «No, Alemania nunca ha sido crítica con la entrada [de Ucrania] en la OTAN. Simplemente, hemos dicho que no es el momento de discutirlo. Y esa es la posición de los aliados de la OTAN en su conjunto, no solo ahora, por cierto, sino ya en Madrid», aseguró Pistorius. «Todos prevén que Ucrania se convierta en socio de la OTAN en el futuro, pero aún queda mucho camino por recorrer. La tarea ahora es garantizar que Ucrania mantenga la ventaja en esta guerra y que la guerra termine en algún momento a favor de Ucrania. Si no es así, no habrá necesidad de discutir el ingreso en la OTAN», añadió.