Prigozhin, el jefe de los mercenarios de Wagner, rotundo contra Putin: "Es un completo gilipollas"

El responsable del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, aprovechó la celebración ayer en Rusia del Día de la Victoria para burlarse de Putin y cuestionar su juicio. Así, se refirió al presidente ruso como un "abuelo feliz" que "piensa que es bueno". Prigozhin pronunció estas palabras durante una discusión sobre la escasez de municiones y las perspectivas futuras de Rusia en la invasión de Ucrania. Luego preguntó retóricamente qué deberían hacer Rusia y las generaciones futuras y cómo Rusia puede ganar si el “abuelo” resulta ser un “completo gilipollas”.

El jefe de Wagner también señaló, sin dar nombres concretos pero probablemente refiriéndose a Putin y a los principales mandos del Ministerio de Defensa ruso, que deberían dejar de presumir en la Plaza Roja. No es la primera vez que Prigozhin ataca a altos funcionarios del Kremlin y a oficiales rusos por su nombre, pero no lo había hecho hasta ahora contra Putin.

Refiriéndose directamente a la posible retirada de Wagner del frente de Bajmut, dijo que las fuerzas de Wagner no se irán antes de la fecha límite establecida anteriormente del 10 de mayo (hoy), a pesar de que el Ministerio de Defensa (MoD) de Rusia no proporcionó a sus hombres proyectiles adicionales, tan solo el 10% de las municiones solicitadas el 8 de mayo. Prigozhin agregó que la orden del Ministerio de Defensa ruso amenazó a Wagner con traición si éste retiraba sus fuerzas. También señaló que no ha podido ponerse en contacto con el comandante adjunto del teatro en Ucrania y el intermediario entre el Ministerio de Defensa ruso y Wagner,

El hecho de que Prigozhin no cumpliera su amenaza de retirada del 5 de mayo indica que es consciente de su dependencia del Ministerio de Defensa ruso. Con sus declaraciones intentó chantajear al Ministerio de Defensa ruso para que volviera a priorizar la ofensiva de Bajmut para poder reclamar la victoria de forma independiente en la ciudad a expensas de los probables preparativos del ejército ruso antes de la contraofensiva ucraniana planificada.

El jefe del ejército privado criticó a los funcionarios a cargo de asignar municiones por permitir que los militares rusos mueran en la batalla, aunque es probable que el Ministerio de Defensa ruso conserve municiones limitadas para repeler una contraofensiva ucraniana.

Prigozhin probablemente esperaba que el Ministerio de Defensa ruso cediera a sus demandas a riesgo de abandonar los propios objetivos a cargo de las fuerzas regulares rusas, pero probablemente se dio cuenta de que no puede cumplir con su ultimátum en este momento.

Además, ha seguido culpando a otras formaciones irregulares rusas de las altas bajas y la lentitud de los avances en Bajmut para que Wagner quede como la única fuerza competente que opera en el área. Así, acusó a la 72.ª Brigada de Fusileros Motorizados del 3.er Cuerpo de Ejército de abandonar una posición estratégica en la zona, lo que resultó en 500 bajas de Wagner el 9 de mayo, siempre según él. Achacó asimismo al Ministerio de Defensa ruso, al que apodó "el Ministerio Ruso de Drama", de centrarse en los conflictos internos en lugar de luchar, lo que, según él, llevó a las fuerzas a "huir". También criticó al batallón ruso “Potok”, afiliado a la empresa energética estatal rusa Gazprom, por huir. Los canales de Telegram afiliados a Wagner acusaron previamente a “Potok” de abandonar los flancos de Wagner en Bajmut, e ISW evaluó que Prigozhin lanzó una campaña para socavar las empresas militares privadas (PMC) afiliadas al estado ruso.